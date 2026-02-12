Ayuso renovó más de 142 kilómetros de carreteras en 2025

La inversión autonómica asciende a 21 millones de euros.

La Comunidad de Madrid renovó más de 142 kilómetros de las carreteras regionales en 2025 con una inversión que superó los 21,2 millones de euros con el fin de mejorar la seguridad de los conductores.

Estas actuaciones se llevaron a cabo en cada una de las ocho zonas en las que se dividen los más de 2.500 km que componen su red viaria de la Comunidad. Además, también se ha actuado en cerca de seis kilómetros de carril bici, asegurando los desplazamientos de los usuarios que hacen uso de estas instalaciones.

Gracias a estos trabajos en el pavimento, que se realizan de manera periódica, se consigue reducir el deterioro progresivo que producen las condiciones climatológicas adversas o los efectos del propio tráfico rodado, en especial por el tránsito de los vehículos pesados que representan de media más del 8% del total.

Según informó el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, la conservación y mantenimiento de las carreteras forma parte de las actuaciones recogidas en el plan de la Comunidad de Madrid para modernizar y reforzar la red, al que se destinarán 234,5 millones de euros el próximo año. En este sentido, el Consejo de Gobierno aprobó, en su última reunión de 2025, la prórroga de estos contratos y una inversión de 40,3 millones para cuidar los firmes durante los dos próximos años.

Renovacion en una carretera regional | Foto de Comunidad de Madrid