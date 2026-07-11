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Rivas destina 6.000 euros a los afectados por los terremotos de Venezuela

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Dos personas se dan la mano entre los escombros de un edificio destruido, con restos y trozos de hormigón al fondo. Una de las manos parece cubierta de polvo, y la escena sugiere apoyo o solidaridad —una reacción casi instintiva— ante una catástrofe o una situación de crisis.

El Ayuntamiento de Rivas canalizará la ayuda a través de Cruz Roja para atender la emergencia humanitaria

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha aprobado una ayuda extraordinaria de 6.000 euros para apoyar a la población afectada por los terremotos registrados en Venezuela a finales del pasado mes de junio. La aportación se destinará a labores de emergencia a través de Cruz Roja Española, entidad con la que el Consistorio mantiene un convenio de colaboración para actuaciones de cooperación internacional.

La medida busca contribuir a la respuesta humanitaria tras una catástrofe que ha causado víctimas mortales, miles de personas heridas y cuantiosos daños materiales en distintas zonas del país. La financiación municipal se enmarca en la partida de cooperación del Ayuntamiento y pretende reforzar la atención a las personas damnificadas en los primeros momentos de la emergencia.

Atención sanitaria, agua y refugio entre las prioridades

Según la información facilitada por Cruz Roja Española, las principales necesidades sobre el terreno pasan por garantizar la atención sanitaria de urgencia, el acceso a agua potable, alimentos, refugios temporales y apoyo psicosocial para las personas afectadas. La organización también señala que las réplicas registradas tras los seísmos siguen dificultando las tareas de rescate y asistencia.

La aportación económica permitirá reforzar la capacidad de intervención de Cruz Roja y facilitar la movilización de recursos destinados a las comunidades más afectadas por los terremotos.

La cooperación internacional, una línea de actuación municipal

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Rivas vuelve a recurrir a su presupuesto de cooperación internacional para responder a una crisis humanitaria fuera de España. Este tipo de ayudas se dirige a situaciones de emergencia que afectan especialmente a poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad y se canaliza habitualmente mediante organizaciones especializadas en ayuda humanitaria.

La actuación aprobada por el Consistorio pretende contribuir a cubrir las necesidades más urgentes de la población afectada en Venezuela, donde las labores de asistencia continúan mientras se evalúa el alcance definitivo de los daños provocados por los terremotos.

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