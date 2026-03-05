Aumenta a 135.000 euros la partida destinada a las «ayudas al IBI»

La Junta de Gobierno Local firma convenios con varias entidades sociales, vecinales y culturales.

La Junta de Gobierno Local de Rivas-Vaciamadrid ha aprobado este jueves las bases de las ayudas municipales destinadas a sufragar gastos asociados a la vivienda habitual —entre ellos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)—, una convocatoria que vuelve a aumentar su presupuesto y que este año contará con una dotación inicial de 135.500 euros.

El Gobierno municipal ha reiterado su “compromiso de aumentar la dotación para que nadie se quede sin ayuda”, por lo que el presupuesto podría ampliarse si fuera necesario para cubrir todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Además, la convocatoria incorpora mejoras en los criterios de acceso: los tramos de renta se han incrementado en 3.000 euros con el objetivo de que más familias puedan beneficiarse de estas ayudas.

En abril se podrán solicitar las llamadas «ayudas al IBI»

La convocatoria mantiene tres líneas de apoyo: una general para personas propietarias de vivienda; otra para inquilinos e inquilinas de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) a quienes se repercute el IBI —incorporada hace dos años—; y una tercera para arrendatarios del mercado privado que también afrontan este gasto. El plazo de solicitud se abrirá durante el mes de abril.

Durante la presentación, el portavoz del Gobierno municipal, José Luis Alfaro, defendió que estas ayudas se suman al conjunto de bonificaciones fiscales del Ayuntamiento y quiso “desmontar el bulo de que Rivas tiene el IBI más caro de la galaxia”. Según explicó, el tipo impositivo municipal se sitúa en el 0,57%, en torno al puesto 40 entre más de 180 municipios de la Comunidad de Madrid. Además, el 82% de las unidades familiares están acogidas al sistema especial de pago bonificado, que incluye una reducción del 5%.

El Ejecutivo local también destacó que la tasa de residuos del municipio se sitúa entre las más bajas de la región, con un coste medio de unos 55 euros anuales.

Convenios con entidades sociales y vecinales

La Junta de Gobierno ha aprobado además varios convenios con entidades sociales que desarrollan proyectos en la ciudad. Entre ellos, un nuevo acuerdo con la asociación Confluye, dotado con 5.000 euros, para colaborar en las actividades de la Semana de la Discapacidad y en el trabajo del Observatorio de la Discapacidad.

También se ha renovado el convenio con la Fundación FUNDAR, que impulsa en Rivas programas de artes escénicas inclusivas, deporte adaptado, ocio y tiempo libre o el certamen de pintura al aire libre. Entre sus iniciativas destaca la conocida como “Casita de FUNDAR”, un proyecto que ofrece fines de semana de autonomía a personas con discapacidad y también proporciona “un respiro” a sus familias cuidadoras, señaló la alcaldesa Aída Castillejo.

En el ámbito educativo y cultural, el Ayuntamiento continuará colaborando con la Fundación Gredos San Diego en el proyecto de integración social a través de la música dirigido a menores en situación de vulnerabilidad. El programa desarrolla coros en los centros Dulce Chacón y El Parque, en los que el pasado año participaron 55 y 22 menores, respectivamente.

Asimismo, el Gobierno local ha aprobado un nuevo convenio con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) para impulsar procesos de formación y coordinación de recursos. Algunas asociaciones de vecinos de Rivas ya formaban parte de la federación, pero el convenio supondrá un salto adelante. Castillejo ha destacado que el convenio ayudará a dinamizar distintos barrios, ya que la FRAVM «es una de las entidades más reconocidas en participación ciudadana».

Programación de fiestas y conciertos

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde a varios contratos vinculados a las fiestas de mayo. Entre ellos, el concierto del festival solidario Grimey for Palestine, que se celebrará el 15 de mayo en el auditorio Miguel Ríos y contará con artistas como Il Pekeño & Ergo pro, Delaossa, Lorna, Albany, Skinny Flex y Cyril Kramer, entre otros.

Dos días antes, el 13 de mayo, el mismo recinto acogerá la actuación de la Orquesta Sinfónica Alma Mahler, un concierto de música clásica para el que se instalarán 3.500 sillas en pista. La programación festiva se cerrará la noche del 16 al 17 de mayo con el tradicional espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.

Movilidad y otros acuerdos

Entre los asuntos aprobados también figura la adhesión de Rivas a la Red de Ciudades que Caminan, una iniciativa que promueve modelos de movilidad sostenible centrados en el peatón y el intercambio de experiencias entre municipios. «Iremos sobre todo a escuchar y aprender», declaró la alcaldesa Aída Castillejo.

Además, la Junta de Gobierno ha tramitado distintos contratos y servicios municipales, entre ellos campañas de control ambiental en el antiguo vertedero de Madrid, los servicio de desratización y desinsectación frente a plagas (que recuerdan que también responden a avisos de particulares que sufran plagas en su domicilio) o el control de accesos en edificios municipales, incluida la modificación de algunas puertas de entrada en cumplimento de propuestas de los Presupuestos Participativos.