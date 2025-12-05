Aula Abierta Mujeres abre inscripciones para los talleres de 2026

Hasta el 9 de diciembre es posible apuntarse a los cursos del primer semestre del año.

El programa Aula Abierta Mujeres, impulsado por la Concejalía de Feminismos y Diversidad del Ayuntamiento, ha abierto el plazo de inscripción para los talleres monográficos del primer semestre de 2026. El plazo estará abierto hasta el martes 9 de diciembre, con la intención de mantener activa su oferta formativa cuando cumple tres décadas desde su puesta en marcha.

Tres décadas de impulso al vínculo comunitario

Desde su creación en 1996, Aula Abierta Mujeres ha sido un espacio destinado a favorecer el encuentro entre mujeres, el intercambio de experiencias y la participación social. A lo largo de estos 30 años, el programa ha ofrecido formación, actividades culturales y espacios de encuentro, con el objetivo de fortalecer redes de apoyo, potenciar el empoderamiento femenino y fomentar la igualdad.

“Durante estas décadas, hemos visto cómo muchas mujeres encuentran un espacio de crecimiento personal y colectivo, de acompañamiento y de aprendizaje compartido”, señala el Ayuntamiento.

Inscripciones abiertas y calendario de talleres

La inscripción se realiza exclusivamente online, a través de la web municipal, antes del martes 9 de diciembre. En caso de que la demanda supere la oferta de plazas, está previsto un sorteo público que se celebrará el jueves 11 de diciembre a las 11:00 h en el Área Social Parque de Asturias. Los listados definitivos de admitidas y listas de espera se publicarán el martes 16 de diciembre.

Entre los talleres monográficos programados para el semestre que arranca en enero de 2026 destacan propuestas como:

Narrarnos en papel. Fanzines para la memoria (15 de enero – 5 de febrero)

Coro. Voz y poder personal (16 de enero – 10 de abril)

Creadoras: mujeres que transforman el mundo (2 – 23 de febrero)

Entre tipos y arquetipos. Eneagrama para descubrirte (3 – 24 de marzo)

La risa como resistencia. ‘Clownas’ a escena (14 de abril – 5 de mayo)

Ritmo en el cuerpo. Taller de percusión corporal (12 de mayo – 2 de junio)

Comunicar para conectar. Oratoria con propósito (18 de mayo – 8 de junio)

Sabias, brujas y hermanas. Círculos de mujeres y sabiduría ancestral (21 de mayo – 11 de junio)

Además, el taller de relajación y cuidado de las emociones —parte del bloque de desarrollo corporal— continúa abierto y ofrece vacantes en horario de martes de 11:00 a 13:00 h y miércoles de 16:00 a 18:00 h.

Una oferta variada para distintos intereses

La programación de Aula Abierta Mujeres combina formación cultural, creativa y de desarrollo personal, cubriendo intereses variados que van desde la escritura y la autoexploración hasta la música, la expresión corporal o el crecimiento emocional. Estas iniciativas refuerzan su carácter integrador y comunitario, pensadas para abrir espacios de reflexión, acompañamiento y sororidad.

“Queremos que estos talleres sean una oportunidad real para conectar, aprender y crecer juntas”, explica la Concejalía.

Cómo inscribirse y recomendaciones

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web del Ayuntamiento hasta el 9 de diciembre. Dado que algunos de los monográficos pueden quedar completos, el sorteo —en caso de sobrecupo— garantizará el acceso equitativo. Las responsables del programa recuerdan la importancia de inscribirse sólo si existe un compromiso real de asistencia, sobre todo en talleres gratuitos, para asegurar el uso efectivo de los recursos.