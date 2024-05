AT HOME ENGLISH, clases de inglés personalizadas a domicilio

En Zarabanda TV, visitamos la academia de inglés At Home English, fundada en 2011 y actualmente con dos escuelas en Rivas Vaciamadrid. Desde sus inicios, At Home English se ha dedicado a brindar una educación de calidad, adaptándose a las necesidades de cada estudiante.

At Home English es partner de Interway, lo que les permite ofrecer una variedad de cursos y programas de formación en el extranjero. Esta colaboración abre las puertas a experiencias internacionales que enriquecen el aprendizaje del inglés y ofrecen una inmersión cultural invaluable.

Una de las características distintivas de At Home English es su enfoque en clases personalizadas a domicilio. Esto permite a los estudiantes recibir una enseñanza adaptada a su ritmo y nivel, asegurando un progreso efectivo y continuo. Además, las empresas pueden beneficiarse de sus programas de formación, ya que At Home English trabaja con crédito Fundae, facilitando el acceso a la formación continua y el desarrollo profesional de los empleados.

Con un compromiso firme con la calidad educativa y la innovación en la enseñanza, At Home English no para de crecer en Rivas. No te pierdas la oportunidad de conocer más sobre esta destacada academia y cómo puede ayudarte a alcanzar tus metas lingüísticas.