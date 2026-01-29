ASPADIR levantará un gran centro de rehabilitación en Rivas

El complejo, situado en la Avenida de Levante, incluirá un centro de día gratuito y zonas abiertas a la ciudadanía.

La atención a la discapacidad en Rivas-Vaciamadrid recibirá un importante impulso en los próximos años. La asociación ASPADIR y el Ayuntamiento han formalizado hoy ante notario la cesión de los terrenos donde se ubicará el futuro complejo de servicios sociales de la entidad. El proyecto, que se levantará en una parcela municipal de la Avenida de Levante, unificará en un mismo espacio un centro de rehabilitación y un centro de día para evitar que los vecinos tengan que desplazarse a otros municipios.

El acuerdo firmado esta mañana, encabezado por la alcaldesa Aída Castillejo y los representantes de la entidad, activa el «derecho de superficie» sobre la parcela. En la práctica, esto significa que el consistorio cede gratuitamente el uso del suelo a ASPADIR durante los próximos 75 años para que la asociación asuma la construcción y gestión del centro, aunque la propiedad del terreno seguirá siendo pública.

Un complejo de 8.000 metros cuadrados

La parcela dotacional cuenta con una superficie de 8.061 metros cuadrados y está valorada en 2,2 millones de euros, una cesión que ya fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal el pasado mes de julio. Según ha destacado la regidora ripense, la firma de hoy supone «un paso decisivo en el desarrollo de uno de los proyectos sociales más relevantes de nuestra ciudad».

El plan de ASPADIR contempla una primera fase constructiva centrada en dos áreas principales:

Centro de Rehabilitación: Dará continuidad a las terapias que la asociación ya presta actualmente, atendiendo a más de 450 personas.

Dará continuidad a las terapias que la asociación ya presta actualmente, atendiendo a más de 450 personas. Centro de Día: Se habilitarán 60 plazas para adultos de entre 18 y 65 años con discapacidad intelectual. Este servicio será gratuito y especializado.

Atención integral y espacios abiertos al barrio

El modelo asistencial propuesto busca ir más allá del cuidado básico. Un equipo multidisciplinar gestionará las necesidades de salud, rehabilitación y apoyo psicosocial de los usuarios , complementado con talleres terapéuticos de ocio. Desde la entidad aseguran que su objetivo es «seguir creciendo para ofrecer espacios donde cada persona pueda desarrollar su máximo potencial».

Una de las novedades del proyecto arquitectónico es su integración con la trama urbana. Lejos de ser un recinto cerrado, el complejo incluirá espacios abiertos a la ciudadanía, con zonas ajardinadas y áreas deportivas accesibles para los vecinos. El edificio se ha diseñado bajo criterios de eficiencia energética y accesibilidad universal.

Referente social desde 1990

Este nuevo equipamiento pretende aliviar la demanda creciente de recursos especializados en Rivas, donde la población con discapacidad reconocida ha aumentado notablemente en la última década. ASPADIR, que opera en el municipio desde 1990, gestiona actualmente servicios clave como la atención temprana, el centro ocupacional y, en colaboración con Rivamadrid, las áreas de compostaje comunitario.

Con la construcción de este centro, la entidad sin ánimo de lucro busca consolidarse como referente en el sureste de la Comunidad de Madrid, garantizando una atención estable y de calidad en todas las etapas vitales de las personas con diversidad funcional.