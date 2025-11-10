Asesoría gratuita sobre testamento vital y eutanasia en Rivas

DMD Rivas ofrece asesoramiento sobre derechos al final de la vida.

La asociación DMD Rivas informa cada lunes en la Casa de las Asociaciones sobre el testamento vital y la ley de eutanasia. En consecuencia, resuelve dudas legales sobre el final de la vida para toda la ciudadanía. Por ello, ya ha atendido a más de un centenar de personas.

Datos clave del servicio de asesoramiento sobre derechos al final de la vida de DMD Rivas

El servicio, que funciona desde hace dos años, se realiza de forma presencial y personalizada. Además, se centra en explicar los trámites y requisitos de la ley. «A todas estas y otras cuestiones trataremos de responder de forma presencial en dicha Asesoría», indican DMD Rivas en su nota de prensa.

Información práctica del servicio:

Dónde: Despacho 12, Casa de las Asociaciones (Avda. Armando Rodríguez s/n).

Despacho 12, Casa de las Asociaciones (Avda. Armando Rodríguez s/n). Cuándo: Todos los lunes, de 17:00 a 19:00 horas.

Todos los lunes, de 17:00 a 19:00 horas. Cómo: Es necesario pedir cita previa al email: dmdrivas@derechoamorir.org.

DMD Rivas también acerca la información sobre testamento vital a centros de mayores

La labor de DMD Rivas se extiende más allá de la asesoría semanal. Del mismo modo, la asociación acerca esta información a los colectivos más vulnerables. «Este año seguiremos realizando talleres en los centros de Mayores de Rivas, para así poder llegar más fácilmente a las personas de mayor edad», afirman desde la asociación.