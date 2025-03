ASEARCO premió a cuatro empresas ripenses en su exitosa I Gala de los Premios Empresariales

El Sureste de Madrid enseñó músculo empresarial en una jornada en la que CM Salud fue galardonada como PYME del año.

Un total de 250 personas, entre ellas, empresarios, autoridades regionales, alcaldes del Sureste de Madrid se han dado cita en la alfombra roja de los I Premios Empresariales de la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca (ASEARCO). Una iniciativa que, en palabras del presidente de la asociación, David París, nace para “reconocer y poner en valor, el ingenio, la innovación, el esfuerzo y la excelencia de las empresas del Sureste de Madrid, un gran pulmón económico en la región”.

Las PYMEs que fueron reconocidas en esta gala, así como las categorías en las que destacaron fueron CM Salud (PYME del año); MARSI BIONICS (PYME más innovadora); Fluge Audiovisuales (PYME con mayor creación de empleo); Shop & Roll (PYME más Sostenible); Come Sano (Comercio del año); The Gourmet Food By Javito (Hostelero del Año); Simbios Energy Consulting (Pyme por la igualdad) y Celia González, fundadora y editora del grupo de medios digitales Nuevo Sureste (Emprendedora del año).

El evento fue inaugurado por David París, presidente de ASEARCO, así como por Miguel Garrido, presidente de CEIM, y al mismo acudieron la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, así como los alcaldes de Rivas y Arganda, Aída Castillejo, y Alberto Escribano, respectivamente.

Los miembros del jurado de esta primera convocatoria de galardones han sido Sara Molero, Secretaria General de CEIM, Ángel Asensio, presidente de Cámara de Madrid y Miguel Táuler, Director de Seguridad y Sostenibilidad de Hispasat. De ocho empresas premiadas, cuatro son de Rivas y cuatro de Arganda. MARSI BIONICS, Shop & Roll, Simbios Energy Consulting y Nuevo Sureste tienen su sede social en Rivas.

Foto de familia de premiados, patrocinadores, organizadores y jurado de los I Premios Empresariales de ASEARCO.

Premios ASEARCO: una empresa del sector de la salud, PYME del año

Cercanía, empatía, profesionalidad, innovación, confianza… CM Salud lleva más de dos décadas cuidando estos valores en cada acción, en cada tratamiento que ofrece a sus pacientes. Personas que vienen de todas las poblaciones del Sureste de Madrid y a las que presta sus servicios de fisioterapia y podología desde el corazón de Arganda. Es una empresa que dispone de grandes profesionales y los últimos avances tecnológicos para el diagnóstico, el tratamiento, así como la recuperación de las personas que confían en sus servicios.

PYME más innovadora: creadora de exoesqueletos pediátricos para poder caminar

MARSI BIONICS es una empresa de Rivas Vaciamadrid que nació para descubrir cómo la tecnología robótica podía mejorar la vida de los niños con discapacidad infantil. Hoy, doce años después, ayuda a levantarse y caminar a pequeños con algún tipo de patología, como parálisis cerebral o neuromuscular. Ha desarrollado el primer exoesqueleto del mundo que está transformando la calidad de vida de miles de familias, haciendo que los pequeños pacientes tengan un horizonte de rehabilitación más intenso y eficaz. Acercándoles a los juegos, al ímpetu y a las actividades que hacen otros pequeños.

La empresa con mayor creación de empleo: un líder en el mundo de los eventos, recibe el premio de ASEARCO

Fluge Audiovisuales es una empresa con más de 35 años de trayectoria que ofrece soluciones integrales para el mundo del entretenimiento y de los eventos. Dota de vida y espectáculo a conciertos, musicales, inauguraciones, eventos deportivos, corporativos, programas de televisión…. En los últimos tres años, la empresa ha aumentado su plantilla más de un 70%. Hoy cuenta con 182 profesionales. Fluge está muy comprometida con la formación continua, altamente técnica y especializada. De hecho, dispone de una escuela de formación.

Alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, presidente de ASEARCO, David París; Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert; presidente de CEIM, Miguel Garrido; Directora General de Comercio, Consumo y Servicios, Marta Nieto y presidente de Cámara de Madrid, Ángel Asensio.

PYME más sostenible: cuidando el entorno en cada acción

Shop & Roll es una empresa que sabe cómo dar una segunda vida a las redes y cuerdas de pesca, procedentes de residuos marinos. Las convierte en soluciones de transporte para la compra en superficies comerciales. Y es que la sostenibilidad recorre buena parte de la actividad de esta empresa ripense, que diseña y fabrica productos de visual merchandising, así como cestas y carros para la compra. Entre muchas otras acciones, analiza los ciclos de vida de sus productos para incorporar criterios de eco diseño, adopta una política de compra verde e impulsa alianzas circulares con clientes. Una empresa comprometida que recibe un merecido premio de ASEARCO.

COMERCIO del Año: platos saludables con sabores locales e ingenio en las redes

Noelia Moreno abre fronteras para el comercio local desde el Mercado de Arganda del Rey. Su establecimiento, Come Sano, ofrece para llevar una amplia carta de platos saludables con sabores locales, pues utiliza alimentos de proximidad. Pero su modelo de negocio, sostenible, responsable, es un ejemplo de cómo evolucionar, de forma imparable, hacia la era digital. Utiliza plataformas como To Good To Go para luchar contra el desperdicio alimentario y se mueve con mucho ingenio en redes sociales. Ha logrado llamar la atención de programas de televisión y radio, que han puesto el foco en Arganda y en los productores locales.

Un hostelero influencer que no deja de inaugurar restaurantes, otra de las empresas que reciben premio de ASEARCO

Javier Guillén es un joven hostelero que ofrece un universo de creaciones gastronómicas de autor a través de su empresa: The Gourmet Food By Javito. La buena fama de sus fogones se ha viralizado a través de redes sociales y hace tiempo que prendió la mecha del boca a boca en el Sureste de Madrid. Además de Black Bull, su buque insignia en Arganda, este año ha abierto las puertas de otros dos restaurantes de cocina de autor. Son Taco Loco, Vida Pirata y, próximamente, una hamburguesería gourmet en Rivas. En su mente cuenta con más proyectos. Mientras, recorre uno de sus sueños, que es participar en eventos gastronómicos de la región a bordo de su food truck.

Celia González, editora de Nuevo Sureste, Emprendedora del año

Celia González es fundadora y directora del grupo Nuevo Sureste. En ocho años ha abierto dos periódicos online, Diario de Rivas y Diario de Arganda. Páginas webs que se han consolidado como un referente de noticias en ambas ciudades. El año pasado Celia abordó una nueva aventura empresarial: la creación de un medio digital que ofrece la crónica del nacimiento y crecimiento de los nuevos barrios del Sureste de Madrid.

Una PYME plenamente inclusiva

El ADN humano de la empresa Simbios Energy Consulting, de Rivas Vaciamadrid, rompe con todo tipo de estereotipos y sesgos logrando alcanzar la plena inclusión. Cuenta con una platilla de diez profesionales con una edad media que ronda los 48 años. Ocho de ellas son mujeres y dos empleados son origen extranjero. La lideran dos mujeres, Eva Arranz y Julita Clemente, que ganan cuota de mercado en un sector copado por hombres. Otro merecido premio de ASEARCO a una empresa de la región.

Reconocimientos y homenajes póstumos de ASEARCO

La Gala de Premios Empresariales de ASEARCO reservó un Mención de Honor a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una mención que reconoce «su firme compromiso con el desarrollo empresarial, el apoyo a las pymes y autónomos, y su impulso decidido a las políticas de atracción de inversiones». Lo recogió, en su nombre, la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.

También hubo homenajes para algunos de los empresarios y de las empresas que han dejado huella en el Sureste de Madrid, recibiendo un premio de ASEARCO. José Antonio García, empresario propietario de Talleres Ricardo García, recibió un reconocimiento por su labor como Presidente de ASEARCO. Lo fue durante una década marcada por logros importantes para la organización. Innovaciones IMABE, fabricante líder de máquinas para el tratamiento de todo tipo de residuos y reciclaje, recibió un cariñoso homenaje por sus 50 años de carrera. La Gala reservó también instantes para la emoción. Aquellos en los que se realizaron homenajes póstumos. Los empresarios recordados, recientemente desaparecidos, fueron Luis Aguilar, empresario fundador de GRÚAS AGUILAR; y Rafael Salazar, propietario de Gestoría Salazar. Así como también: Fernando Peña, CEO de Azulejos Peña y Jesús Ovelar, CEO de la empresa Ovelar.