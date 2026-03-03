Ascensor para la biblioteca y acceso directo a la plaza Pablo Picasso en Rivas

El ayuntamiento abre un concurso de ideas a arquitectos e ingenieros que mejore la accesibilidad de la plaza Covibar.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha aprobado las bases del concurso para el diseño de la Plaza Covibar. Esta plaza es la ubicada entre el Centro de Salud La Paz, el edificio azul y el Centro Cívico de la Cooperativa. También se encuentra limitada por la avenida Covibar y por las plazas Pau Casals y Pablo Picasso, que tienen zona comercial a pie de calle y viviendas en altura.

La plaza, explica el ayuntamiento, funciona actualmente como espacio central de relación ciudadana y punto de cruce de itinerarios peatonales. A pesar de ese cruce entre distintas zonas del barrio, el espacio presenta limitaciones funcionales, de accesibilidad y de calidad urbana “propias de un espacio diseñado hace más de 3 décadas”.

El objetivo principal del concurso es la búsqueda de un diseño del espacio público para uso intergeneracional, seguro, amable y respetuoso con las personas. Además, debe ser funcional en el día a día y permitir la realización de actividades o eventos singulares. Las propuestas deberán recoger además tres condiciones específicas:

Instalación de un ascensor exterior para el acceso directo a la biblioteca José Saramago.

Inclusión de una solución de acceso directo a la zona elevada de la plaza Pablo Picasso.

Deberá utilizarse el criterio de reducción mínima de plazas de aparcamiento existentes, en caso de reordenación de la zona de aparcamiento.

El procedimiento

En el plazo de 60 días, desde la publicación de las bases el pasado 20 de febrero, podrán presentarse las distintas propuestas. Podrán participar personas con titulación de arquitecto y/o ingeniero de caminos, canales y puertos. Las propuestas deberán enviarse junto a una memoria, un vídeo y un máximo de 5 paneles.

Entre las propuestas presentadas el jurado elegirá un máximo de 3. Cada una de las propuestas elegidas obtendrá un premio de 10.000 €.

La composición será la siguiente:

Presidenta: Alcaldesa de Rivas Vaciamadrid o persona en quien delegue.

Vocales: Concejal de Barrio Oeste o persona en quien delegue, 10 técnicos/as del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 2 representantes de la propiedad, un representante con reconocida trayectoria en el desarrollo del barrio de Covibar.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con perfil jurídico

Tras la elección del jurado, las propuestas ganadoras serán informadas a la ciudadanía, que podrá emitir opiniones sobre dichas propuestas. Posteriormente, estas opiniones podrán ser consideradas por el Ayuntamiento de Rivas en el eventual desarrollo posterior del proyecto.