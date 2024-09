Armas, basuras y vivienda: Rivas Vaciamadrid discute las mociones en el Pleno

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid celebró, en la mañana de este jueves, la sesión ordinaria del pleno municipal. La sesión comenzó a las 9:30 horas en el Salón de Plenos y fue transmitida en directo a través de la web oficial del Ayuntamiento.

Toma de posesión de la nueva concejala

El pleno se inició con el habitual minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia machista. A continuación, se realizó la toma de posesión de la concejala Amara María Gómez Garzón. «Sí, prometo», dijo la edil del Partido Popular, oficializando su entrada en el pleno municipal.

Moción sobre la prohibición de las Armas Nucleares

El Grupo Municipal Izquierda Unida Rivas – Más Madrid – Verdes Equo, con la adhesión del Grupo Municipal Socialista, presentó una moción sobre la prohibición de las Armas Nucleares. José Luis Alfaro agradeció a colectivos como Soka Gakkai el impulso a la iniciativa. Para unirse -dijo- a las «ciudades que están trabajando en todo el país por el desarme nuclear».

«Las armas nucleares son un auténtico peligro para los pueblos», leyó el concejal de la moción. Recordó el aniversario del estallido de las bombas nucleares lanzadas por EEUU sobre Hiroshima y Nagasaki. Además, señaló que la ONU cuantifica el arsenal mundial en 12.500 armas nucleares. Igualmente, instó al Gobierno central a que se sume al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares del citado organismo internacional. Por último, el concejal ha recordado que Rivas sería la ciudad española número 101 en unirse a la iniciativa. Lo hicieron ya Barcelona, Zaragoza, A Coruña o urbes internacionales como Roma, Oslo, París, Berlín o Nueva York.

La derecha niega que las armas nucleares sean un problema relevante para Rivas

En el turno de la oposición, la concejala no adscrita calificó de «soflama» la iniciativa. «Más tarde que pronto saldrán de este gobierno», afirmó María de los Ángeles Guardiola. Recriminó al gobierno que las armas nucleares están en países comunistas como «Corea del Norte, China» pero también «Rusia, India, Pakistán (sic)».

Por su parte, Vox ha defendido que no es competencia municipal. Para ello, se ha acogido a las leyes que establecen las competencias en Relaciones Internacionales en el Estado y al Rey. «Es como si trajeran una moción sobre el hambre en el mundo, está muy bien sobre el papel, pero no es nuestra competencia», afirmó. Por el grupo socialista, Elena Muñoz ha calificado de «cortoplacismo» la intervención de Vox y la edil no adscrita. «Sí apoyamos estas cosas quienes queremos dejar un mundo mejor a nuestros hijos», defendió.

En la bancada popular, se ha criticado que en el pleno de septiembre de vuelta de curso comience con una moción relativa a armas nucleares en vez de sobre problemas relativos a Rivas. «No la inseguridad, no la movilidad…sigo sin dar crédito», afirmó Jesús Martínez Caballero. Explicó que el PP no participa de la votación porque supone «hacer perder el tiempo» a los vecinos.

En su réplica, Alfaro (IU-MM-VQ) sostuvo que «Rivas aborda sus competencias y más allá de sus competencias». «Queremos un mundo más seguro», concluyó el concejal de Izquierda Unida sobre la moción emanada de la sociedad civil. Con 14 votos a favor y dos en contra, se aprobó la moción.

Moción para la creación de un ente regional de gestión de residuos

El Grupo Municipal Socialista, con el apoyo del Grupo Municipal Izquierda Unida Rivas – Más Madrid – Verdes Equo, propuso la creación de un ente regional de gestión de residuos como Consorcio o Agencia.

El edil Alberto Cabeza (PSOE) explicó que el próximo año entra en vigor la nueva tasa de residuos municipales. Propuso que se elabore una estrategia común de gestión de residuos para los 179 municipios de la región, algo que la Comunidad de Madrid rechazó. Calificó de «fracaso» los resultados de reciclaje regionales y pidió que se sigan buenas prácticas de otras localidades, dotando de recursos a los municipios.

Guardiola (no adscrita) ha dicho no compartir la necesidad de supeditarse a la Comunidad de Madrid cuando «Rivas recicla muy bien» y es una competencia municipal.

Vox critica la limitación de turnos durante el debate

Vox ha criticado la limitación de intervenciones a un solo turno de palabra. «Resulta incoherente pedir una cosa (que haya más debate de ideas en el Pleno), después de prohibirlo», afeó Eliana Palacios a los grupos municipales de gobierno. José Manuel Castro (IU-MM-VQ) afirmó que Rivas tiene una importante experiencia en la recogida y gestión de residuos, frente a una Mancomunidad que «se queda corta» y donde priman «intereses económicos». Explicó Castro que «no podemos hacer un Loeches cada tres años» e instó a cumplir al máximo las leyes y recomendaciones para evitar el impacto a los vecinos y al medio ambiente.

Janette Novo (PP) afirmó: «no voy a pedir ni permiso ni perdón» por votar en contra. Considera «chiringuito» el consorcio que se crearía, en vista de lo que hacen según la portavoz popular PSOE e IU en otros entes públicos. La concejala afirmó que la Comunidad de Madrid trabaja por «una verdadera economía circular», mientras el Ayuntamiento «se pone medallitas con su contenedor marrón».

Por último, Cabeza (PSOE) replicó que la Comunidad de Madrid está «a la cola en reciclaje» y que haría bien en coordinarse con los municipios, que es lo que en su opinión reclama la moción. Con 10 votos en contra, una abstención y el voto favorable de los grupos de gobierno, la moción resultó aprobada.

Moción de apoyo al alquiler de vivienda para jóvenes

El Grupo Municipal Popular presentó una moción relativa al apoyo en el alquiler de vivienda para la emancipación de los jóvenes en Rivas-Vaciamadrid. Francisco Javier Gil explicó que «el elevado precio de los alquileres en nuestro municipio es un problema para muchos jóvenes que desean emanciparse», con una subida del 6% en los tres primeros meses de 20224, según datos de Idealista. Entre otras medidas, proponen una ayuda municipal a la emancipación de 1.000 euros anuales, que sea compatible con las ayudas de otros ámbitos.

«Dar ayudas es un fracaso», afirmó María Ángeles Guardiola, que culpó a la Agenda 2030 del problema de la vivienda en Rivas. La limitación de licencias sería responsable para la concejala no adscrita de la falta de acceso a vivienda. Vox criticó la solicitud del gobierno local de declarar Rivas como zona residencialmente tensionada, pero valoró positivamente la moción del PP.

Pilar Gabina Alonso (PSOE) instó a «todas las administraciones» a trabajar por el acceso a la vivienda de los jóvenes. Recordó las 684 viviendas en parque de alquiler que tendría Rivas. Este dato la colocaría como una de las ciudades de la Comunidad de Madrid con mayor parque propio de vivienda en alquiler en términos relativos (por número de habitantes).

La izquierda critica el rentismo inmobiliario

Finalmente, Yasmin Manji (IU-MM-VQ) intervino para defender «el derecho a la vivienda de todas las personas». Manji (IU) ha reconocido que la subida de precios es un problema real y lo ha contextualizado con las tendencias generales de la Comunidad de Madrid y el conjunto del país, ya que se tensiona el mercado ripense cuando más gente se muda al municipio por no poder permitirse vivir en Madrid. Afirmó «no estar en contra de las ayudas», incluido el Bono de Alquiler Joven que reclama a la Comunidad que gestione de forma más ágil para que no lleguen con retraso. Pero Manji advierte del «riesgo de que las ayudas vayan al bolsillo de los propietarios», al subir el alquiler.

Por tanto, reclamó una batería más amplia de medidas que esté soportada por los estudios académicos en materia de política de vivienda. Lo que a su juicio incluye la declaración de zona tensionada «para contener los precios del alquiler a corto plazo». Criticó a la Comunidad de Madrid por haber rechazado ya la propuesta, sin haber tenido tiempo a leer la documentación, en opinión de la edil.

El rechazo del PP a regular el alquiler en Rivas se suma al de otros municipios

«En Madrid, más de la mitad de los propietarios poseen varias viviendas, lo que genera un mercado dominado por grandes tenedores», leyó la también concejala de vivienda de una noticia de El País, cuyos datos reflejan el problema del «rentismo», denunciado por Manji como causa del auge constante de los precios.

El edil popular recordó que «los propietarios pueden retirar la oferta o fomentar el mercado negro» por la limitación de precios. Esa sería la razón de la Comunidad de Madrid para rechazar la propuesta de Rivas y de otros municipios (Alcorcón, Getafe y Parla, entre otros). Finalmente, la moción fue rechazada por 14 votos en contra, una abstención y 10 votos a favor.

Moción para la bonificación del aumento del impuesto de la nueva tasa de basuras

El Grupo Municipal Vox propuso una moción para la bonificación del aumento del impuesto de la nueva tasa de basuras. Eliana Palacios (Vox) cargó contra la ley y propuso que se bonifique la nueva tasa para que no tengan que sufragarla los vecinos, algo a lo que se sumó la concejal no adscrita Guardiola.

Alberto Cabeza (PSOE) les criticó por fijarse solo en el «mantra liberal» de fijarse en el aspecto fiscal. Explicó que esos recursos van a actuaciones de gestión de residuos fundamentales para la sostenibilidad ambiental. «Tengan en cuenta el principio de racionalidad económica», dijo Cabeza, ya que la herramienta de la tasa permite también concienciar.

En la misma línea, intervino Castro (IU-MM-VQ) destacando que una mejora en el reciclaje permite una gestión más austera de los residuos, con datos como el 80% de reciclaje del contenedor marrón, sin apenas impropios. «Ya cumplimos la ley, menos en la aplicación de la tasa», argumentó rechazando la propuesta de Vox. Por último, José Luis Borrallo (PP) calificó la ley de «castigo a la autonomía municipal» y anunció el voto favorable. La proponente Eliana Palacios replicó al resto de grupos criticando «meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos» y el lema de «quién contamina, paga».

Finalmente, los votos de los grupos de gobierno tumbaron la moción. El pleno concluyó con la dación de cuenta de Decretos y el turno de ruegos y preguntas, donde los diferentes grupos tuvieron la oportunidad de explicar más propuestas y realizar preguntas.