Anitz García suma dos medallas en el Campeonato de España de poomsae

La joven deportista de Rivas logra bronce individual y oro en trío en el nacional disputado en Sevilla.

La taekwondista ripense Anitz García, de 12 años, ha vuelto a subir al podio en el Campeonato de España de poomsae, disputado el 21 de febrero en Sevilla. La deportista logró medalla de bronce en la categoría individual y oro en la modalidad de trío, consolidando su progresión en el circuito nacional de esta disciplina del taekwondo. (Rivas Ciudad)

La competición reúne a algunos de los mejores especialistas del país en esta modalidad, basada en la ejecución técnica de secuencias de ataque y defensa sin combate directo contra un rival. En el caso del campeonato absoluto, además, el acceso está limitado principalmente a campeones autonómicos y deportistas con trayectoria destacada.

Con estos resultados, Anitz García refuerza su presencia en la élite nacional del poomsae pese a su corta edad y a competir ya en categoría cadete.

Anitz García Torres compite en el Campeonato de España de 2026, en Sevilla. / AYUNTAMIENTO DE RIVAS

Dos podios en el campeonato nacional

El resultado individual llegó con el bronce en la competición individual del Campeonato de España de poomsae, una de las pruebas más exigentes del torneo por la precisión técnica que requiere cada movimiento.

A ese metal se sumó el oro en la modalidad de trío, donde la sincronización entre los tres deportistas y la exactitud de las técnicas resultan determinantes para la puntuación final.

La cita nacional se celebró en Sevilla y reunió a competidores de todo el país en una de las principales competiciones del calendario de taekwondo en España.

Anitz García, segunda por la izquierda (medalla de bronce en individual). / AYUNTAMIENTO DE RIVAS

Trayectoria ascendente en el taekwondo

Los dos nuevos metales se suman al palmarés reciente de Anitz García en el Campeonato de España de poomsae, donde ya había logrado resultados destacados en temporadas anteriores.

En diciembre de 2025, por ejemplo, se proclamó campeona de España en el campeonato nacional de clubes, otro de los torneos más relevantes del calendario federativo.

Aunque reside en Rivas-Vaciamadrid, la joven compite con el club Couto de Ourense y está federada en Galicia para las competiciones oficiales. Estudia en el instituto Profesor Julio Pérez de la localidad y comenzó su formación escolar en el colegio público Las Cigüeñas.

Próximo objetivo: competir en Europa

Tras este nuevo éxito en el Campeonato de España de poomsae, la deportista ya mira a su próximo reto internacional.

Su calendario deportivo apunta ahora a la President’s Cup de taekwondo, prevista para mayo en Londres, una competición europea que reúne a algunos de los mejores especialistas del continente.

Con apenas 12 años, Anitz García sigue acumulando experiencia y resultados en el panorama nacional, situándose como una de las jóvenes promesas del taekwondo vinculadas a Rivas.