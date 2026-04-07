Aldeas Infantiles alerta del aumento del número de niños y adolescentes en el sistema de protección

La subida del 5,85% en 2025 incrementó la cifra hasta los 55.000 niños y niñas.

La organización Aldeas Infantiles SOS alertó el pasado 30 de marzo de que el número de niños y adolescentes en el sistema de protección en España supera ya los 55.000, tras aumentar un 5,85% en el último año.

Según informó la entidad, el total de menores con alguna medida de protección se situó en 55.010 en 2024, frente a los 51.972 registrados en 2023, lo que confirma “una tendencia al alza” que, a su juicio, evidencia la necesidad de “reforzar las políticas preventivas para evitar la separación de los menores de sus familias”. Los datos proceden del último Boletín de medidas de protección a la infancia y la adolescencia, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que recoge información correspondiente a 2024.

El informe refleja además un cambio de tendencia, ya que el acogimiento residencial (55%) supera al familiar (45%), con 19.977 casos frente a 16.486, tras un incremento más acusado en el primero. Dentro del acogimiento familiar, predominan las familias extensas, que representan el 64% del total.

La organización mostró “especial preocupación” por la situación de los menores más pequeños, ya que casi un 20% de los niños menores de seis años con medidas de protección se encontraban en acogimiento residencial, pese a que la Ley de Protección Jurídica del Menor establece “la prioridad del entorno familiar”.

Asimismo, destacó el aumento de los menores migrantes no acompañados, que pasaron de 5.869 en 2023 a 8.214 en 2024 y representan ya el 22,7% del total, la mayoría de ellos en acogimiento residencial. En el ámbito territorial, Baleares, Melilla, Castilla-La Mancha y Galicia registraron los mayores incrementos, mientras que La Rioja, Ceuta y Asturias experimentaron descensos.

Por otra parte, el boletín incorpora por primera vez datos sobre jóvenes extutelados, de los que 7.815 contaban con algún tipo de apoyo tras cumplir los 18 años. En 2024, un total de 5.822 jóvenes abandonaron el sistema al alcanzar la mayoría de edad, lo que, según la entidad, “refuerza la necesidad de ampliar los recursos para la emancipación”.

Aldeas Infantiles SOS subrayó la importancia de “acompañar a estos jóvenes en su transición a la vida adulta, especialmente ante la ausencia de redes familiares de apoyo”, y reclamó “una mayor inversión en políticas preventivas”, así como datos más completos, en particular sobre grupos de hermanos en acogimiento. En 2025, la organización atendió a 1.430 niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental y acompañó a 1.141 jóvenes tras su salida del sistema de protección.