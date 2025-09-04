OPINIÓN

Adiós a las bodas en el Juzgado de Paz

El pasado mes de enero, el Gobierno de España aprobó la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que impide a los Jueces de Paz desde el 3 de abril, la celebración de bodas civiles. Desde esta fecha, los matrimonios civiles solo podrán celebrarse ante el Encargado de las Oficinas Generales, los notarios y los alcaldes o concejales en quienes deleguen.

Con posterioridad al 3 de abril de 2025, las bodas cuya celebración estaba prevista ante el Juez de Paz, deberán realizarse ante cualquier otra de las autoridades posibles. Esto ha supuesto un perjuicio para las 22 parejas que ya tenían señalado su enlace para los martes, que es cuando se celebraban matrimonios en el Juzgado de Paz de Rivas Vaciamadrid. A varias de estas parejas les resulta imposible modificar la fecha originalmente reservada porque ya han solicitado sus permisos laborales, reservado viajes de novios, banquetes, celebración familiar, etc.

Esta problemática fue puesta en conocimiento de Alcaldía, a la vez que se solicitaba una solución para no perjudicar a los contrayentes, a lo que se respondió que las 22 bodas se podrían celebrar los viernes y sábados en el ayuntamiento, previo pago de las tasas municipales, es decir, como todas las bodas que tienen lugar en el ayuntamiento.

Ante esta respuesta, el pasado mes de marzo los concejales del Partido Popular nos ofrecimos mediante carta dirigida a la alcaldesa a asumir dichas bodas, desplazándonos los martes al Juzgado de Paz, pero necesitábamos su decreto de delegación. Además, le solicitamos que dichos enlaces se celebraran de forma gratuita, tal y como ocurría hasta ahora con los matrimonios que tenían lugar en el Juzgado de Paz.

Pero no…cualquier cosa menos que los concejales del PP asumieran lo que no habían querido hacer los concejales del gobierno. Este mes de abril nos llegó la respuesta en la que se nos comunicaba desde Alcaldía que “la alcaldesa personalmente se ha ofrecido a oficiar los matrimonios de aquellas parejas que han solicitado mantener su fecha y condiciones originales”.

La primera reacción de la alcaldesa Aída Castillejo, cuando se le informó sobre la problemática que se presentaba a partir del 3 de abril en el Juzgado de Paz, no fue asumir las bodas. Se dirigió por carta al sempiterno culpable de todo, ese enemigo imaginario que todo gobierno de izquierdas necesita y que en el caso de Rivas no es otro que la Comunidad de Madrid y Ayuso, para pedirle que se habilitara a los jueces de paz de nuestro municipio para seguir celebrando los matrimonios civiles ya agendados.

Desconocemos si al final la alcaldesa celebrará personalmente todas las bodas de los martes en el Juzgado de Paz, ni si serán exoneradas las parejas del pago de las tasas municipales, pero nos avergüenza que nuestra regidora ignore que la habilitación de los jueces de paz para celebrar matrimonios no es competencia de la Comunidad de Madrid, sino del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, es decir, del Gobierno central, que es quien además debe acometer una modificación urgente de la ley que permita enmendar el error y que de nuevo los jueces de paz puedan oficiar estos enlaces.

La obsesión de la alcaldesa con la Comunidad de Madrid es tal que no la deja discernir qué es competencia de quién, por eso la instamos a pedir al Gobierno de España, del que su partido forma parte, que modifique la ley cuanto antes para que los jueces de paz recuperen sus competencias.

Mientras esa modificación no se lleve a cabo, puede delegar en los concejales del Partido Popular la celebración de las bodas que sean necesarias pues hemos venido a la política municipal a ser útiles y, por encima de las ideologías, lo nuestro es Rivas. Estamos al servicio de los vecinos, de lunes a domingo las 24 horas del día, y nos encantará formar parte de un día tan especial e inolvidable para ellos.