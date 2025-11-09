‘Actuar para protegernos’: campaña del Ayuntamiento de Rivas contra la violencia vicaria

La jornada central de la campaña tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre

La violencia vicaria vuelve a centrar este año la campaña municipal del Ayuntamiento de Rivas contra las violencias machistas, coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres el próximo 25 de noviembre. La campaña fue presentada por la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, la concejala de Feminismos, Mimi Chamorro, y Ana Garrido, representante del Consejo de Mujeres de Rivas.

Ya en 2024, el municipio centró su mensaje en la violencia vicaria, «la que golpea donde más duele, en las hijas, hijos u otros seres queridos para dañar a las mujeres», destacan. La campaña ayudó entonces a nombrar esta forma de violencia y comprenderla, visibilizando lo que durante años se ha mantenido invisible, especialmente dentro del sistema judicial.

Un año después, Rivas da un paso más con la campaña ‘Actuar para protegernos’, que pone el acento en quienes tienen un papel clave en la intervención en cuanto hay una evidencia de violencia: los sistemas judicial, sanitario y social. El objetivo no es solo sensibilizar, sino actuar de manera coordinada y eficaz.

El feminismo y la protección de la infancia se dan de la mano en la campaña municipal

“La infancia tiene derechos que se ven vulnerados, como la violencia que se ejerce sobre ella, por eso queremos trabajar en las debilidades del sistema y llamar a la necesidad de proteger a las niñas y a los niños para que ningún sistema, ni el judicial, ni el sanitario, ni el social, se desvinculen de esa protección”, ha dicho la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo.

Por su parte, la concejala de Feminismos, Mimi Chamorro, declaró que “la campaña subraya la necesidad de que instituciones, profesionales y ciudadanía en su conjunto comprendan que la violencia vicaria no es un asunto privado, sino una cuestión estructural que afecta al bienestar y los derechos de la infancia y mujeres”.

Como cada año, el Consejo de Mujeres de Rivas ha sido quien ha propuesto el tema y ha acompañado el diseño de la campaña, coordinada por la Concejalía de Feminismos y Diversidad.

FORMACIÓN ESPECÍFICIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO

El Gobierno municipal ha aprobado hoy destinar 33.500 euros a los servicios de actividades de prevención y erradicación de las violencias machistas, en apoyo a la Comisión Técnica del Protocolo Local de Actuación en Violencias Machistas. Este servicio asume, entre otras cosas, la formación de la Policía Local en materia de violencia de género para 2026. Entre abril de 2024 y abril de 2025, el servicio dio formación a un total de 53 agentes de Policía Local.

También se contempla la formación en autodefensa digital a mujeres y la celebración de diversas comisiones técnicas destinadas al personal municipal de los distintos departamentos municipales. El apoyo a los puntos violeta que se instalan en Rivas durante las fiestas está también incluido en el servicio. Durante las pasadas fiestas de Mayo, el Punto Violeta atendió a 665 personas.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Rivas ha iniciado el proceso para el diseño y realización de un protocolo de actuación frente a violencias sexuales en locales de ocio nocturno de la ciudad, en el que participan varias concejalías y departamentos del Consistorio: Policía Local, Desarrollo Económico y Empleo, Educación, Infancia y Juventud y Salud y Protección Animal.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa municipal combina jornadas técnicas, cultura y aprendizaje colectivo. Incluye una jornada central con voces expertas del ámbito judicial, sanitario y social, espacios de debate, cine y coloquio, y actividades de creación colectiva —microrrelatos, relatos sonoros y talleres con jóvenes—.

Todo ello con una idea fuerza que atraviesa cada iniciativa: prevenir, detectar y proteger mejor, especialmente en los momentos clave, como las visitas, los puntos de encuentro familiar, la atención sanitaria o la escuela.

MARCHA POR LOS RECURSOS CIUDADANOS CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA Martes 18 noviembre / 10.30-12.30. Edificio de Servicios Sociales. Calle Acacias. Marcha por distintos recursos municipales para visibilizar el trabajo conjunto frente a la violencia vicaria y reforzar las redes de apoyo comunitario. Dirigido con preferencia a mayores de los centros municipales.

CHARLA-COLOQUIO SOBRE LA VIOLENCIA VICARIA: ‘¿QUÉ ES Y CÓMO AFECTA EN EL ÁMBITO LABORAL?’ Martes 18 noviembre / 9.00-11.00 y 12.00 a 14.00. Centro de Formación Marcelino Camacho. Bajo el título, ‘¿Qué es? ¿Cómo afecta en el ámbito laboral?’, esta charla coloquio busca concienciar sobre la importancia de identificar y prevenir esta forma de violencia de género en el entorno laboral. Dirigida a alumnado del programa de formación de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo. Con asociación Ignífugas.

JORNADA SOBRE VIOLENCIA VICARIA, ‘ACTUAR PARA PROTEGERNOS’ Miércoles 19 noviembre 17.30-21.00. Sala Pedro Zerolo del Ayuntamiento. Inscripciones online en la web municipal inscripciones.rivasciudad.es . Presenta: Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas. Ponencias: Mar Rodríguez Gimena. Médica de familia y comunitaria del centro de salud de Buitrago de Lozoya. Experta en género y salud, forma parte de la Red de Mujeres Sanitarias CAPS. Erika García González. Trabajadora social del programa de familia e infancia de Servicios Sociales de Alcorcón y profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en la facultad de Trabajo Social. Cira García Domínguez. Titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe. Actuación musical: con Beatriz Ortiz y María Pámpanas con música y poesía feminista. Tras la actuación, cierre con aperitivo.

CONCURSO MICRORRELATOS CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA Envíos: hasta domingo 9 noviembre. Fallo: viernes 21 noviembre / 19.00. Centro cultural García Lorca. La Concejalía de Feminismos y Diversidad del Ayuntamiento y el Consejo de Mujeres han puesto en marcha por segundo año el concurso de microrrelatos por el 25N, sobre violencia vicaria, aquella que ejerce el padre hacia sus hijos o hijas para perpetuar las violencias machistas hacia la mujer y, a la vez, madre de sus criaturas. Los relatos se envían desde inscripciones.rivasciudad.es hasta el domingo 9 de noviembre. Extensión: no más de 300 palabras, incluyendo el título. El viernes 21 de noviembre, durante la actividad de Cinelab, se dan a conocer los relatos ganadores.

CINELAB PROYECTA EL CORTO ‘HARTA’ + ENCUENTRO CON SU DIRECTORA, JULIA DE PAZ Viernes 21 noviembre / 19.30. Sala Marcos Ana del centro cultural García Lorca. Entrada libre hasta completar aforo. La actividad busca sensibilizar y reflexionar sobre la violencia vicaria a través del cine. Incluye una breve presentación, el visionado del cortometraje (24 minutos) y un debate con la directora, Julia de Paz Solvas (1995). El corto que trae a Rivas, ‘Harta’, ha ganado tres Biznagas del Festival de Málaga y el Premio Gaudí a mejor cortometraje, entre otros. En ‘Harta’, Carmela, una niña de 12 años, el día de su cumpleaños, es obligada a verse con su padre en un punto de encuentro familiar, debido a la sentencia de violencia machista que éste tiene sobre su madre.

RELATOS SONOROS CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA Durante el mes de noviembre. Actividad que busca dar valor a los microrrelatos ganadores del concurso celebrado el pasado año. Se grabarán y difundirán lecturas sonoras de los microrrelatos, accesibles a través de un código QR en carteles distribuidos por distintos espacios municipales. Se pone así a disposición de la ciudadanía un banco sonoro con esos relatos inspirados en la lucha contra la violencia vicaria.

ESCAPE ROOM: CÓDIGO VIOLETA, DESCIFRANDO LA VIOLENCIA VICARIA Viernes 21 noviembre / 16.00-20.00. La Casa+Grande. El objetivo es acercar el concepto de violencia vicaria a la población juvenil de forma participativa. A través de pistas, enigmas y desafíos, se rescatará un mensaje simbólico sobre la protección, los derechos y la voz de las víctimas, aprendiendo cómo actuar ante situaciones de violencia.

MULTIDEPORTES PARA EL BIENESTAR FAMILIAR Sábado 22 noviembre / 11.00-13.00. Pista del polideportivo Cerro del Telégrafo. Multideporte para promover la igualdad, el respeto y la corresponsabilidad fomentando la participación equitativa de todos los miembros de la familia y rompiendo estereotipos de género. Para familias con peques de 3 a 12 años, divididos en dos grupos: de 3 a 6 años, con construcciones gigantes, circuitos de habilidad y paracaídas, y de 7 a 12 años, con pickleball, flag y fútbol o basket 3×3.

EXPOSICIÓN COLECTIVA POR LA CAMPAÑA DE NOVIEMBRE CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS Sábado 22 noviembre / 18.00-21.00, acto inaugural. La Casa+Grande. Inauguración de la muestra con la participación de artistas, música ambiental y un mural colaborativo. La exposición permanecerá abierta en noviembre y diciembre y mostrará obras visuales y plásticas. Con anterioridad: taller Fotos que hablan, 7 viernes de noviembre, de 17.30 a 19.00; y otro de fanzines, el viernes 14 de noviembre, de 17.30 a 19.00, con inscripción.

