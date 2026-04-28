Activada la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas para el miércoles

El Ayuntamiento ha activado el PLATERIVAS y recuerda los teléfonos de emergencias

Rivas-Vaciamadrid afronta este miércoles 29 de abril una alerta naranja por lluvias y tormentas, activa entre las 12:00 y las 22:00 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Ante este escenario, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el PLATERIVAS, el plan municipal de emergencias, con el objetivo de coordinar la respuesta ante posibles incidencias.

Dispositivo especial ante el riesgo de fuertes lluvias y tormentas

La alerta afecta a Rivas y al conjunto del sureste de la Comunidad de Madrid, donde se prevén episodios de precipitaciones intensas acompañadas de tormentas. El Consistorio ha activado un operativo en el que participan Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, así como los servicios municipales de Mantenimiento y la empresa pública Rivamadrid.

Este despliegue busca anticiparse a posibles problemas derivados del temporal, como caídas de ramas, acumulaciones de agua o incidencias en la vía pública.

Recomendaciones y teléfonos de emergencia

Desde el Ayuntamiento se insiste en la precaución durante las horas de mayor riesgo. Entre las recomendaciones básicas, se aconseja evitar zonas arboladas y las proximidades de ríos o cauces, donde puede aumentar el peligro en caso de tormenta.

En caso de emergencia, los vecinos pueden contactar con la Policía Local (092) o con el 112, teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Rivas ha activado su Plan Territorial Municipal de Protección PLATERIVAS, integrado por @policiaderivas, @ProteCivilRivas, Guardia Civil, Mantenimiento y Rivamadrid. — Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (@AytoRivas) April 28, 2026

Contexto: alerta naranja y PLATERIVAS

La activación del PLATERIVAS implica la coordinación de distintos servicios municipales para responder de forma rápida ante cualquier incidencia derivada de la alerta naranja. Este protocolo se activa en situaciones de riesgo relevante para la población, como las previstas para este miércoles.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución meteorológica y extremar la precaución durante toda la jornada.