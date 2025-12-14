Abierta la convocatoria para obtener el certificado oficial de inglés C1 en las Escuelas de Idiomas

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 19 de diciembre de forma telemática o presencial.

La Comunidad de Madrid abrirá mañana el plazo de presentación de solicitudes para obtener el certificado de nivel C1 de inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). La documentación podrá entregarse hasta el 19 de diciembre a través de la Secretaría Virtual del sistema Raíces o de manera presencial en los centros, según recoge la convocatoria difundida por el Ejecutivo regional.

El examen se desarrollará en todas las sedes de las EOI y constará de cinco partes. Cuatro de ellas —comprensión escrita y oral, producción y coproducción de textos escritos y mediación lingüística— se celebrarán el 10 de febrero a las 16:00 horas, mientras que las pruebas orales, tanto de producción como de mediación, tendrán lugar entre el 9 y el 13 del mismo mes.

Para participar, los aspirantes deberán cumplir 16 años en 2026, o tener al menos 14 si no cursan inglés como primera lengua extranjera en Educación Secundaria. El listado provisional de admitidos se publicará el 12 de enero y, desde el 19 de ese mes, los candidatos conocerán el centro asignado para formalizar su matrícula y realizar la prueba, según detalla la convocatoria.

La Administración regional destaca que el nivel C1 “avala la capacidad para utilizar el idioma con flexibilidad, eficacia y precisión en todo tipo de situaciones”, tanto en el ámbito personal como académico y profesional. Este certificado, una vez obtenido, tiene validez permanente en todo el territorio nacional, subraya la nota oficial.

La Comunidad de Madrid recuerda además que los interesados pueden consultar información ampliada y ejemplos de examen en la web institucional. “Nuestro objetivo es facilitar el acceso a una acreditación oficial que mejora la empleabilidad y las oportunidades formativas de los ciudadanos”, apunta la Consejería en su comunicación pública.

Image by Alison from Pixabay