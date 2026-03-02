8M Rivas 2026: bicifestación y marcha a Madrid

La Asamblea 8M Rivas convoca actos el 7 y 8 de marzo por el Día de la Mujer Trabajadora.

Rivas-Vaciamadrid se suma a las movilizaciones del 8M 2026 con una doble convocatoria organizada por la Asamblea 8M Rivas y colectivos locales. El sábado 7 de marzo tendrá lugar una bicifestación por las calles del municipio con lectura de manifiesto en la Plaza del Ayuntamiento, co-organizada por CicloRefugio y Rivas Respira, en el marco de su campaña «30 días en bici». El domingo 8, vecinas de Rivas acudirán juntas a la manifestación estatal en Madrid, que recorrerá el eje Atocha–Sevilla a partir de las 12.00 horas.

Bajo el lema “Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes”, el movimiento feminista reivindica en el Día de la Mujer Trabajadora un feminismo antirracista, la defensa de los servicios públicos y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

Bicifestación el 7 de marzo en Rivas

La jornada del sábado arrancará a las 11.00 horas con dos cabeceras ciclistas: una desde el CEM Hipatia (avenida 8 de Marzo) y otra desde la avenida del Levante esquina avenida de Francia. Ambas confluirán a las 12.00 en la avenida de los Almendros.

A las 13.00 horas, aproximadamente, está prevista la lectura del manifiesto 8M 2026 en la Plaza del Ayuntamiento. El texto, impulsado por la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, proclama: “Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes” .

El acto culminará en la Sala Marcos Ana con ponencias y la proyección de la película La bicicleta verde. Participarán la ciclista profesional ripense Amelia de Vicente “Meme”, Deni (Women in Bike Rivas) y María Gallego, presidenta de Coslada en Bici.

Salida conjunta el 8M hacia la manifestación

El domingo 8 de marzo, la Asamblea 8M Rivas ha convocado un punto de encuentro a las 10.45 horas en el metro Rivas Urbanizaciones para acudir juntas a la manifestación en Madrid.

La marcha, organizada por la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, comenzará a las 12.00 horas y recorrerá el tramo entre Atocha y Sevilla.

En su manifiesto, el movimiento se define como “feministas antirracistas” y reivindica la derogación de la Ley de Extranjería, un sistema público de salud universal y “aborto libre, universal, seguro y gratuito” . También reclama políticas de vivienda y cuidados dignos, entre otras demandas.

Reivindicaciones del 8M 2026

El documento difundido para este 8M 2026 denuncia “las violencias machistas y el rearme patriarcal” y llama a “llenar las calles, el 8 de marzo y todos los días” .

En Rivas, la programación se enmarca en una agenda más amplia de actos en barrios y municipios de la región. La convocatoria local busca combinar la movilización reivindicativa con actividades culturales y de encuentro vecinal, en una jornada que volverá a situar al municipio dentro del mapa de las movilizaciones feministas de la Comunidad de Madrid.