8 millones de euros para que Rivas renueve el Paseo de las Provincias

El proyecto ampliará aceras, zonas verdes y cerrará el anillo peatonal.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha dado luz verde a una de las transformaciones urbanísticas más ambiciosas de los últimos años. Con un presupuesto estimado superior a los 8 millones de euros, el proyecto de remodelación integral del Paseo de las Provincias buscará cambiar la fisonomía de este eje clave de la ciudad. El objetivo principal es pacificar el tráfico, ganar espacio para el peatón y completar el anillo verde del municipio.

La actuación, aprobada recientemente en Junta de Gobierno, intervendrá en el tramo comprendido entre las calles de Huelva y Pamplona. Según fuentes municipales, las obras responden a una demanda vecinal histórica que reclamaba aceras más anchas y una mejora sustancial en la movilidad de la zona. Se prevé que la intervención comience en fechas próximas, con la vista puesta en alinear la ciudad con los objetivos de la Agenda Urbana Rivas 2030.

Más espacio peatonal y una nueva glorieta

El núcleo del proyecto reside en la redistribución del espacio público. La reforma ampliará la superficie destinada a los peatones hasta alcanzar los 8.164 metros cuadrados, ganando terreno al asfalto. Paralelamente, se incrementarán las zonas verdes en 400 metros cuadrados, integrándose con la estrategia de renaturalización ‘Renatura Rivas’.

Uno de los puntos críticos que se abordará es la seguridad vial. El plan contempla la construcción de una nueva glorieta en la intersección del Paseo de las Provincias con la Avenida de la Tierra. Esta infraestructura incluirá un anillo ciclista específico, diseñado para ordenar el tráfico en uno de los cruces con mayor densidad de la zona y proteger a los usuarios vulnerables. Además, se aprovechará la obra civil para renovar totalmente la canalización de las telecomunicaciones a lo largo de la avenida.

Un calendario de obras en siete fases

Dada la magnitud y la longitud de la avenida, los trabajos se han planificado en siete fases diferenciadas para minimizar el impacto en el tráfico y en la vida diaria de los residentes. El plan de ejecución abarca desde la Avenida de Armando Rodríguez Vallina hasta la Calle de Huelva, dividiendo la intervención por tramos.

Entre las novedades de movilidad, destaca la modificación del carril bici en el tramo entre la Ronda de Gijón y la Avenida del 8 de Marzo. En este sector se eliminará la actual acera-bici para dar paso a un carril compartido debidamente señalizado, una medida que busca liberar espacio en la acera para el tránsito exclusivo de viandantes.

El resultado final conectará el Paseo de las Provincias con el Parque Lineal y la Avenida de los Almendros, cerrando definitivamente el corredor verde que vertebra la localidad. Esta conexión no solo tiene un valor estético, sino funcional, consolidando un eje integrador que permitirá recorrer gran parte de Rivas priorizando la movilidad sostenible.

El paseo de las Provincias, en diciembre de 2025. (ÓSCAR ROMERO)