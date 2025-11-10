Rivas acoge las Jornadas «Mujeres que transforman» para visibilizar el talento femenino

Un evento solidario los días 14 y 15 de noviembre reunirá a expertas en igualdad, salud, deporte y resiliencia, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Los días 14 y 15 de noviembre de 2025, Rivas Vaciamadrid se convertirá en el escenario de las primeras Jornadas de «Mujeres que transforman», un espacio de reflexión y empoderamiento organizado por la psicóloga Vera Moreno. El evento contará con la asistencia de la alcaldesa Aida Castillejo, se celebrará en el Centro Social de Covibar y reunirá a ponentes de distintos ámbitos para abordar temas como feminismo, salud, deporte, literatura y antienvejecimiento cognitivo.

Con un marcado carácter solidario, la iniciativa destinará su recaudación a la Fundación Ana Bella, organización que apoya a mujeres supervivientes de violencia de género. «La entrada es gratuita, pero la iniciativa busca aportar ayudas para la Fundación Ana Bella», se subraya en el programa. Además, las jornadas buscan inspirar y conectar a través de experiencias y conocimientos, fomentando la participación ciudadana.

Entre las ponentes figuran Carolina Pecharromán, directora de Objetivo Igualdad TVE; María José Echarri, doctora en Oncología; Tania La Marca, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta; e Inmaculada G. Navarro, inspectora de Policía Municipal. El programa incluye también actividades de networking y un acto solidario de libros. «El propósito es visibilizar y dar espacio a las mujeres como protagonistas de su tiempo», explica la introducción de las jornadas.

El aforo está limitado a 100 personas adultas, y las inscripciones pueden realizarse a través de un formulario online disponible en la documentación del evento.