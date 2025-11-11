5.933 declaraciones de Rivas suman más de 60.000 €

En 2023, el 10,3% de las declaraciones de la renta de Rivas declaraban más de 60.000 €, prácticamente en la media autonómica.

Casi 400.000 declaraciones, que pueden incluir a más personas al ser conjuntas, recibieron más de 60.000 € en 2023 en la Comunidad de Madrid. Estos 60.000 €, 60.101,21 € en concreto, son el tramo máximo de desglose de la Agencia Tributaria (AEAT) para la base imponible del IRPF. Es decir, la suma todos los ingresos de ese año, ya sean por rentas del trabajo o del capital.

Las 400.000 declaraciones a nivel autonómico con el máximo nivel de ingresos suponen el 10,1 % del total. Sus ingresos medios fueron 109.463 €. En Rivas, las declaraciones que se encuentran en el máximo tramo de ingresos realizaron 5.933, que suponen en 10,3 % de las 57.715 totales. Sus ingresos medios fueron de 87.590 €, menos de 20.000 € respecto a la media autonómica. Las 5.933 declaraciones ripenses engloban a 6517 declarantes.

Municipios madrileños

La AEAT ofrece la información desglosa para los municipios de mayor población. En el caso de los municipios madrileños, el 10,1 % de los declarantes de más de 60.000 € de Rivas se encuentra en valores medios. Tiene un porcentaje muy similar que el de la capital o de San Sebastián de los Reyes. En Parla y Fuenlabrada se encuentra la menor proporción de altas rentas (2,4 % y 2,5 % respectivamente). En cambio, en Boadilla y Pozuelo de Alarcón más de uno de cada cuatro declarantes declara una alta renta.

En cuanto a la renta media disponible de estas altas rentas, también Rivas se encuentra en valores medios respecto al resto de ciudades madrileñas. Los casi 79.000 € ripenses se encuentran menos de 10.000 € por encima del dato de Fuenlabrada, ciudad en las que las altas rentas declaran menor renta (pero siempre por encima de 60.000 €). En cambio, la máxima alta renta media, ubicada en Alcobendas, dobla la alta renta ripense.

Rentas del trabajo

En Fuenlabrada, el 92,5 % de las rentas altas provienen del trabajo, frente a un 74,3 % de Pozuelo de Alarcón. En Rivas, el 88,4% de las altas rentas provienen del trabajo.

Podría deducirse que las rentas del trabajo descienden según aumentan las rentas medias, sin embargo, estas diferencias entre municipios se mantienen también en las rentas más bajas. Por ejemplo, si contemplamos el tramo de rentas por debajo de los 6.000 € anuales, mientras que en Rivas se obtienen por el trabajo el 88,7 % del total de estas bajas rentas, en Getafe el 90,7 % o el 93,3 % en Fuenlabrada, este porcentaje baja hasta el 80,8 % de Pozuelo.