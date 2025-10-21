OPINIÓN

47 municipios de Madrid cuentan con emisora de radio

Radio Cigüeña y Espacio 4 FM son las dos emisoras de Rivas.

Las que tenemos la misma edad que las cooperativas pioneras Covibar y Pablo Iglesias, y hemos crecido con ellas en Rivas, recordamos que casi cualquier evento deportivo era retransmitido en directo (y finalizaba con una caldereta de ternera en el piso piloto, pero eso es otra historia).

Con una mesa y muchos cables, Radio Cigüeña ha narrado nuestra historia. Junto a Espacio 4 FM -heredera de Radio Rivas- son las dos emisoras de Rivas. Esta emisora, más joven, nació de encuentros asociativos de nuestra ciudad.

Se suman a las 188 restantes de toda la Comunidad de Madrid, incluyendo las emisoras territoriales de otras nacionales, como Cadena Ser, por ejemplo. Puede verse en este mapa al detalle.

En la capital encontramos la mayoría de las radios nacionales, que sumadas a otras comunitarias como Radio Vallekas, suman hasta 83 emisoras.

Exceptuando la capital, lo normal es que los municipios, cuando disponen de emisora, sean una o dos, como en el caso de Rivas. Collado Villalba es la ciudad con mayor número de emisoras, después de Madrid, con 15. Este municipio aloja la mayoría de las emisiones de la sierra madrileña.

Al ver el mapa, resulta curioso cómo encontramos que la zona en la que se encuentra Rivas, el sureste madrileño, hay una ausencia de grandes concentraciones de emisoras, como podríamos encontrar en la sierra, como hemos señalado, o en Alcalá de Henares, Alcorcón o Fuenlabrada.

Aunque muchas de estas emisoras pertenecen a grandes grupos, como Cadena Ser en manos de PRISA o la COPE, de la Conferencia Episcopal, algunas radios madrileñas se componen a partir de proyectos colaborativos, como la ripense Radio Cigüeña. Ésta se encuentra federada en La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. En palabras de la propia URCM las radios sociales son “entes erradicados en su realidad local, que permite a otras participar de un proyecto en red que tenga por objetivo generar un espacio informativo alternativo, y que sirva a proyectos sociales impulsados por otras organizaciones y entidades sociales”.

Radio Cigüeña (Rivas)

Radio Enlace (Madrid)

Radio Vallekas (Madrid)

Radio Almenara (Madrid)

OMC Radio (sur de Madrid

Radio Jabato (Coslada)

Radio Morata

ECO Leganés

Radio Xata (Pinto)

Radio Moratalaz (Madrid)

Radio El Candil (Leganés)

Los datos utilizados para este estudio han sido recogidos de la web Guía de la Radio, que ofrece estos datos de las emisoras del conjunto de las provincias españolas. Los datos de Madrid se corresponden a noviembre de 2024.