11-M: A qué fue Vito Quiles al acto conmemorativo en la estación de El Pozo

Artículo de Eulogio Paz, ex-presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

Las palabras de comienzo del video son suficientemente esclarecedoras de la intencionalidad mentirosa y provocadora de la presencia de Vito Quiles en el acto conmemorativo del 11-M en la estación de El Pozo el 11 de marzo de 2026 a las 19:00h. Dice Vito Quiles: “ESTAMOS EN EL ACTO DEL 11-M DEL PARTIDO SOCIALISTA…”

Vito Quiles tiene 26 años, o sea que tenía 4 años cuando se produjeron los atentados yihadistas del 11-M. No sé qué le habrán contando en su familia o en los colegios o universidades donde ha estudiado. No sé cuál es su opinión acerca de los atentados ocurridos el 11 de marzo de 2004 y si forma parte de la caverna conspiranoica, pero parece claro que no sabe –o no se ha interesado en conocer– que durante 22 años la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y la Asociación de Vecinos de El Pozo del Tío Raimundo vienen organizando el acto conmemorativo en la estación de El Pozo. Actos a lo largo de todos estos años en los que ha colaborado la Concejalía de Puente de Vallecas, haya estado gobernada indistintamente por el PSOE, MÁS MADRID o el PP.

Ángel Niño Quesada (Partido Popular) es el actual concejal presidente de la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas desde junio de 2023, lo que indica que tanto en el 2024 como en el 2025 esta Concejalía ha colaborado con la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y la Asociación de Vecinos de El Pozo del Tío Raimundo en el acto conmemorativo del 11-M.

Por lo que se ha podido saber, para este año esta Concejalía ha querido modificar lo que se ha venido haciendo en anteriores años, ha querido cambiar el formato y, lo más importante, cambiar el mensaje, el relato; cosa que las dos asociaciones antes mencionadas no han consentido. Así pues, incluso la Concejalía hizo otro acto en la misma estación de El Pozo por la mañana, acto al que apenas asistieron personas. Tal vez pretenda hacer un acto al estilo del que organizan otras concejalías o ayuntamientos donde aparecen muchas instituciones y organizaciones y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo asiste como invitada sin ni tan siquiera tomar la palabra.

Si conectamos el hecho de que El PP incorpora a Vito Quiles en su cierre de campaña en Aragón con el proceder de la Concejalía de Puente de Vallecas ante este aniversario del 11-M y con la aparición de Vito Quiles en el acto de la tarde en la estación de El Pozo… pues todo cuadra: blanco y en botella.

Al acto asiste el PSOE (no organiza) lo mismo que pueden asistir otras organizaciones e instituciones. Si el PP no quisiera asistir, será su decisión. En cualquier caso, a Vito Qiles le ha “salido el tiro por la culata” porque lo que ha conseguido es visibilizar que en dicho acto el PSOE estaba al lado de las víctimas y el PP alejado de ellas.

Hablando este asunto de Vito Quiles con un fotógrafo en días posteriores, me decía que es mejor no hacerle caso porque lo que busca es provocar y que le hagan publicidad. Es cierto, le dije. Pero es aún más cierto –le dije– que dejar pasar por alto estas actitudes y situaciones, no contestarlas, no denunciarlas públicamente, no darlas a conocer a la sociedad es una forma de que aparezcan como verdades lo que son falsedades y provocaciones, lo que también comprendió. Me da pena que la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y la Asociación de Vecinos de El Pozo del Tío Raimundo no hayan hecho una Nota de Prensa o un Comunicado dando a conocer a la sociedad y a sus socias y socios su postura ante lo ocurrido con “una puesta de pie en pared” para prevenir situaciones similares que puedan darse próximamente.