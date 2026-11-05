Vuelve GiraxRivas: la música en directo regresa a las salas del municipio durante todo el mes de noviembre

La asociación local renueva su compromiso con el talento de Rivas Vaciamadrid y regresa con una nueva edición durante el mes de noviembre, del 6 al 27.

La música en directo vuelve a tomar el protagonismo en Rivas Vaciamadrid. Este fin de semana arranca oficialmente la nueva edición de Gira x Rivas, un proyecto impulsado por la asociación local que, por segundo año consecutivo, busca apoyar y dinamizar la escena musical del municipio a través de conciertos en escenarios de proximidad.

Cuatro semanas de ritmo, energía y talento ripense

Durante todo el mes de noviembre, concretamente del 6 al 28 de noviembre de 2026, los escenarios de la localidad se llenarán de energía, variedad de estilos y propuestas de gran calidad. Esta iniciativa supone una oportunidad inmejorable para descubrir nuevas bandas locales, disfrutar del directo y continuar fortaleciendo el tejido cultural ripense.

La ruta de conciertos de esta temporada recorrerá seis salas y locales emblemáticos del municipio: La Huella Vegana (@lahuellavegana), Ernesto’s Pub (@tecglentorres), Blue Padel (@bluepadelrivas), El Teken (@eltekenrivas), Platea (@plateacafeteatro) y Bar Miró (@barmirorestaurante). Cada uno de estos espacios ofrecerá una experiencia cercana y única para el público.

Un impulso fundamental para la cultura y el ocio de la ciudad

Con esta amplia oferta, la conocida como «movida ripense» vuelve a sonar con más fuerza que nunca. El circuito no solo ofrece un altavoz a los artistas del municipio, sino que también revitaliza la vida nocturna y el ocio de Rivas.

La organización anima a todos los vecinos y amantes de la música a sumarse a esta fiesta cultural y respaldar a las bandas locales durante cada uno de los fines de semana programados. ¡Nos vemos en las salas!