Rivas tendrá 14 días festivos en 2027: el 13 y el 14 de mayo serán las fiestas locales

El pleno aprueba por unanimidad los dos días propios, que mantienen las Fiestas de Mayo del miércoles 12 al domingo 16 y dejan un puente de cuatro días

El pleno del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid aprobó este martes los dos festivos locales de 2027: el jueves 13 y el viernes 14 de mayo. La propuesta (expediente 50908/2026) era uno de los dos únicos asuntos del pleno extraordinario convocado a las 12:00, junto a la Cuenta General de 2025, tras la suspensión de la sesión del 29 de octubre por el luto del accidente de Urda.

Las dos jornadas se mantienen pegadas a las Fiestas de Mayo, como en 2025 y 2026. Los festejos arrancarán el miércoles 12 y terminarán el domingo 16: cinco días en los que San Isidro, el 15, cae en sábado. Los días locales permiten además enlazar el jueves 13 con el domingo 16: cuatro días seguidos para quien libra de lunes a viernes.

El pleno acordó remitir el acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Esa publicación es la que hace oficiales las dos jornadas: hasta que se produzca, el calendario laboral de la región sigue teniendo doce fiestas.

Doce fiestas autonómicas y nacionales

A los dos días locales se suman las doce fiestas del calendario laboral que el Consejo de Gobierno regional aprobó en el Decreto 82/2026, de 30 de septiembre, publicado en el BOCM el 1 de octubre:

1 de enero (viernes), Año Nuevo.

6 de enero (miércoles), Epifanía del Señor.

19 de marzo (viernes), San José.

25 de marzo (jueves), Jueves Santo.

26 de marzo (viernes), Viernes Santo.

1 de mayo (sábado), Fiesta del Trabajo.

16 de agosto (lunes), traslado de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre (martes), Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre (lunes), Todos los Santos.

6 de diciembre (lunes), Día de la Constitución.

8 de diciembre (miércoles), Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (sábado), Natividad del Señor.

Son catorce días en total. Doce caen en día laborable; solo el 1 de mayo y el 25 de diciembre caen en sábado, y ninguno en domingo. El 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, también es fiesta en 2027, pero cae en domingo y la normativa no lo traslada a otro día: por eso no figura entre las doce jornadas del decreto regional.

Distintas de las de la capital

Rivas no coincide con Madrid capital, que ha fijado como fiestas locales el 15 de mayo, San Isidro Labrador, y el 9 de noviembre, Nuestra Señora de la Almudena. En la capital San Isidro se libra el propio sábado 15; en Rivas, el jueves 13 y el viernes 14, con el fin de semana de fiestas por medio.

Los puentes del año

El calendario de 2027 deja varios fines de semana largos. El primero llega con Año Nuevo, que cae en viernes: del 1 al 3 de enero. En marzo, el Jueves y el Viernes Santo (25 y 26) se enlazan con el fin de semana. El 16 de agosto es lunes; el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, también. Y el 8 de diciembre, miércoles, permite sumar el lunes 6 y el martes 7 con un solo día de vacaciones.

El tramo más largo sin un festivo va del lunes 16 de agosto al martes 12 de octubre: ocho semanas seguidas.