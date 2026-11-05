Rivas cerró 2025 con 1,19 millones de superávit y un 73% menos de deuda bancaria

El pleno aborda la Cuenta General: remanente de 5,77 millones, ahorro neto de 5,02 y la deuda viva en 2,55 millones

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid cerró 2025 con un superávit de 1,19 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 5,77 millones. Son los datos principales de la Cuenta General del ejercicio, que el pleno extraordinario de este martes abordó como primer punto, junto a los festivos locales de 2027.

«Tenemos unas cuentas municipales saneadas que nos permiten seguir ampliando servicios públicos y cuidando nuestra calidad de vida», ha dicho el concejal de Hacienda y Patrimonio, José Luis Alfaro. La liquidación sitúa además el ahorro neto en 5,02 millones de euros.

Un colchón de 5,77 millones

Las dos cifras no miden lo mismo. El superávit es el resultado del ejercicio: la diferencia entre lo que el Ayuntamiento reconoció como derecho a cobrar y lo que reconoció como obligación de pago. El remanente de tesorería para gastos generales es el dinero que queda disponible al cierre, ya descontado lo comprometido, y es el que puede financiar modificaciones de crédito a lo largo del año siguiente. El ahorro neto, por su parte, mide la capacidad de atender las obligaciones corrientes y de financiar inversiones con recursos propios.

El Gobierno municipal ha subrayado también el grado de ejecución presupuestaria: un 100,19% en el capítulo de ingresos corrientes y un 97,04% en el de gasto corriente. Es decir, se recaudó ligeramente por encima de lo previsto y se gastó casi todo lo que estaba presupuestado.

La deuda con los bancos, un 73% menos

La deuda viva —la que el Ayuntamiento mantiene con las entidades financieras— se redujo un 73,12% durante el ejercicio, hasta los 2,55 millones de euros. La nota municipal vincula esa bajada a un ahorro en gasto e intereses financieros. En términos consolidados, es decir, sumando la deuda de las dos empresas públicas municipales, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y Rivamadrid, la reducción fue del 12,62% respecto al ejercicio anterior.

Qué se aprueba con la Cuenta General

La Cuenta General es el documento con el que el Ayuntamiento rinde cuentas del ejercicio cerrado. Recoge la liquidación del presupuesto, el estado de cambios del patrimonio y el estado de flujos de efectivo, y su aprobación es el paso municipal previo a la fiscalización externa: después se rinde a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, el órgano que revisa las cuentas de los ayuntamientos de la región.

El pleno extraordinario de este martes tenía dos asuntos. El segundo era la propuesta de los dos días festivos locales de 2027, que salió adelante con el jueves 13 y el viernes 14 de mayo, pegados a las Fiestas de Mayo. La sesión se celebró después de que la ordinaria del 29 de octubre quedara suspendida por el luto oficial del accidente ferroviario de Urda.