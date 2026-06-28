Vuelve a Rivas el Festival Río Babel 2026

El Auditorio Miguel Ríos acoge el evento los días 3, 4 y 5 de julio con Amaia y La Pegatina en el cartel

¡La cuenta atrás para uno de los festivales más esperados del verano ya ha comenzado! El Río Babel 2026 ha desvelado sus horarios oficiales para los días 3, 4 y 5 de julio. El Auditorio Miguel Ríos de Rivas se prepara para tres jornadas intensas de música, diversidad cultural y comedia. Además, el festival ha puesto la guinda al pastel confirmando a Orestes Gómez para completar el cartel del domingo.

Si no quieres perderte nada, toma nota de cómo quedan repartidos los días de este encuentro único entre España y Latinoamérica.

Viernes 3 de julio: El regreso de La M.O.D.A. y el pop más personal

La jornada inaugural del viernes arrancará con la frescura de Bandalos Chinos, abriendo paso a una noche repleta de pop y fusión en español. Uno de los platos fuertes será Amaia, que llega al festival para repasar su etapa más íntima con temas como «Tengo un pensamiento» o «El Encuentro».

Por su parte, La Pegatina encenderá el escenario presentando los ritmos de su nuevo disco Fuegos del barrio, mientras que La M.O.D.A. firmará un esperado regreso a los festivales tras un periodo de ausencia. El broche de oro de la primera noche lo pondrá Ultraligera, en pleno directo de su gira Lapsus. La jornada se completará con el talento de Iseo & Dodosound, Louta, Juventude y Machaka.

Babel Comedy (Viernes): Las risas están garantizadas con Esther Gimeno como presentadora, acompañada de Jorge Yorya, Iñaki Urrutia, David Suárez y el formato Podcast, el Podcast.

Sábado 4 de julio: Densidad de rock con The Offspring y Molotov

El sábado el Auditorio Miguel Ríos subirá los decibelios con una programación puramente rockera. Los californianos The Offspring lideran el día presentando sus últimos lanzamientos, seguidos por la energía irreverente de los mexicanos Molotov y su mítico «Gimme Tha Power».

La nostalgia y el rock latino también tendrán su espacio con Caramelos de Cianuro (y su himno «Rubia Sol Morena Luna») y la celebración del 30 aniversario de Eskorzo. Para cerrar la madrugada, los ritmos de Son Rompe Pera pondrán a bailar a todos. El día lo completan propuestas emergentes y consolidadas como Chiquita Movida, Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad, Ilan Amores, Irepelusa y Oslo Ovnies.

Babel Comedy (Sábado): Virginia Riezu (premiada en los Óscar del Humor) conducirá una tarde de risas junto a Abián Díaz, Fran Pati, Clara Ingold y el podcast en vivo de La Prados y Raquel Hervás.

Domingo 5 de julio: Katy Perry y el broche de oro al Orgullo

El domingo coincide con el fin de semana del Orgullo de Madrid, y el Río Babel 2026 lo celebra por todo lo alto. La gran estrella internacional Katy Perry encabezará un cierre que promete ser histórico. Junto a ella, los colombianos Bomba Estéreo harán vibrar el recinto con éxitos como «Ojitos Lindos» y «To My Love», mientras que La Casa Azul aportará el toque de pop electrónico nacional.

La jornada dominical se abrirá con la recién confirmada incorporación del venezolano Orestes Gómez, además de los directos de Yami Safdie, Yadam y Tú Peleas Como Una Vaca.

Babel Comedy (Domingo): Presentado por Raquel Hervás, contará con los monólogos de Facu Díaz, Patricia Espejo y Xavi Daura.