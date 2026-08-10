Convocatoria en Rivas para repintar el mural de apoyo a Palestina del Miguel Ríos

La Coordinadora por la Convivencia se suma el 1 de septiembre a la recuperación de la obra vandalizada

La Coordinadora Rivas por la Convivencia participará el próximo martes 1 de septiembre en la repintada del mural de apoyo a Palestina de las escaleras del auditorio Miguel Ríos, en Rivas-Vaciamadrid. Además, la acción está convocada por el movimiento propalestino del municipio. Comenzará a las 19:00 horas y responde a la vandalización de la obra. La convocatoria atribuye esa vandalización a simpatizantes ultras de Vox.

El colectivo ha denunciado públicamente el ataque. También ha llamado a vecinos, asociaciones y colectivos de Rivas a participar en la recuperación tanto del mural como de la bandera palestina situada en las escaleras.

Una obra realizada en un proyecto municipal

El mural fue creado por la artista Marieta Sanz en el marco del Campo de Trabajo de 2020. El trabajo se realizó dentro de un proyecto municipal financiado con fondos públicos. Sanz también participará en la repintada prevista para septiembre.

La Coordinadora considera «intolerable» que una obra realizada en ese contexto haya sido objeto de actos de vandalismo. El colectivo sostiene que la actuación pretende silenciar las muestras de solidaridad con el pueblo palestino presentes en el espacio público.

«No podemos permitir que la solidaridad internacional sea silenciada«, señala la organización en su convocatoria para recuperar y repintar el mural por Palestina. Así, el mural representa la solidaridad de Rivas con el pueblo palestino.

Repintar un mural por Palestina: la Coordinadora denuncia otros episodios similares

El colectivo vincula la vandalización del mural con otro episodio reciente. Ese episodio también está relacionado con una expresión política situada en un espacio público de Rivas-Vaciamadrid. Según recuerda la Coordinadora, unos versos sobre la sanidad pública fueron borrados recientemente. Además, afirma que tanto esa intervención como el mural palestino contaban con los permisos correspondientes.

«La derecha ultra y la ultraderecha de Rivas lo han vuelto a hacer», afirma la organización. Considera que este tipo de actuaciones contribuyen a generar un clima de confrontación política en el municipio.

La Coordinadora defiende que los espacios públicos de Rivas deben mantenerse como lugares de convivencia, solidaridad y tolerancia. Por otra parte, rechaza que puedan convertirse, según sus palabras, en «un espacio de odio y enfrentamiento entre vecinos».

Repintar el mural de apoyo de Rivas a Palestina el 1 de septiembre

La convocatoria está abierta a la participación de colectivos, asociaciones y vecinos y vecinas del municipio de Rivas. La acción contará con la presencia de la propia Marieta Sanz para recuperar y repintar el mural y la bandera palestina.

«No vamos a permitir que lo peor del ser humano se apropie y envenene nuestros espacios«, sostiene la Coordinadora. Además, plantea la convocatoria también como un acto de apoyo al pueblo palestino y de denuncia de las posiciones políticas que considera contrarias a ese objetivo.

La cita para repintar el icónico mural de Rivas en solidaridad con Palestina será el martes 1 de septiembre a las 19:00 horas. Se realizará en las escaleras del auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid.