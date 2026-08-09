Fallece Pilar Trejo, histórica militante de IU Rivas

Trejo también fue una de las principales impulsoras y fundadoras de la Asociación Laica de Rivas, formando parte de su Junta Directiva desde el inicio

Pilar Trejo Martín, militante de Izquierda Unida Rivas y vinculada durante años al movimiento laicista, falleció el pasado miércoles por la noche. Trejo formó parte de las candidaturas municipales de IU en Rivas en 2015 y 2019, y la coordinadora de IU Rivas, Aída Castillejo, ha destacado su trayectoria política y personal.

En las elecciones municipales de 2019, Pilar Trejo ocupó el puesto número 20 de la candidatura de Izquierda Unida-Equo-Más Madrid. Cuatro años antes, ya había formado parte de la candidatura de IU en las elecciones municipales de 2015.

Su vinculación con IU Rivas se prolongó durante años y estuvo acompañada de una participación activa en la vida política y social de la ciudad, destacando como una de las impulsoras de la Asociación Laica de Rivas.

«Un ejemplo y una guía» para IU Rivas

La coordinadora de Izquierda Unida Rivas, Aída Castillejo, ha despedido a Trejo destacando su compromiso con la organización y con sus principios.

«Para Izquierda Unida Rivas se va una compañera profundamente querida, una mujer generosa, valiente, inteligente y sensible, que vivió como quiso y que defendió sus principios hasta el último día», señala Castillejo.

La coordinadora de IU Rivas añade que quienes compartieron militancia con Pilar la consideraban «un ejemplo y una guía», y reivindica el legado de una vida de compromiso.

Castillejo también ha trasladado un abrazo a Ángel, compañero de Pilar, y a toda su familia. «Compartimos su tristeza, pero también el orgullo de haber compartido camino con una mujer como Pilar», señala.

Pilar Trejo y la Asociación Laica de Rivas

Además de su actividad política, Pilar Trejo tuvo un papel destacado en la Asociación Laica de Rivas. Según el comunicado difundido por su Junta Directiva, formó parte de este órgano desde los comienzos de la asociación y permaneció en él hasta hace pocos años.

La entidad recuerda que trabajó junto a ella en la construcción de una ciudad mejor «desde el ámbito del laicismo» y la define como una mujer inteligente, alegre, generosa y comprometida, además de un referente para quienes formaron parte de la organización.

La Asociación Laica de Rivas también ha expresado sus condolencias a Ángel, a sus hijos y a sus nietos, y ha cerrado su mensaje con un recuerdo marcado por «amor, orgullo y gratitud».

