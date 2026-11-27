Votar con el móvil ya es oficial: la Junta Electoral valida el uso del DNI digital para las próximas elecciones generales

Los ciudadanos podrán identificarse ante la mesa electoral con la app oficial MiDNI tras la confirmación de la Junta Electoral Central de un sistema de comprobación técnica en tiempo real.

La acreditación de identidad mediante el smartphone ha dado un paso definitivo dentro de las instituciones públicas españolas. De cara a los comicios del próximo 29 de noviembre, los electores contarán con una opción innovadora y cómoda para identificarse en los colegios electorales: la aplicación oficial MiDNI.

Un cambio de criterio motivado por las garantías técnicas

El recorrido legal del documento digital en las urnas ha estado marcado por cautelas operativas antes de recibir el visto bueno definitivo. Aunque la Junta Electoral Central había aceptado inicialmente esta tecnología en septiembre de 2025, el organismo decidió suspender la autorización en marzo de 2026. La principal preocupación residía en la imposibilidad de garantizar en ese momento que la información mostrada en pantalla correspondiera a un documento auténtico y no a una simple captura fija o manipulación visual.

Despliegue logístico y protocolo de verificación en las mesas

La luz verde definitiva otorgada por la autoridad electoral responde a las garantías operativas presentadas por el Ministerio del Interior. El departamento gubernamental ha confirmado que cada mesa dispondrá de un terminal equipado con cámara y conexión a internet para escanear en tiempo real el código QR temporal emitido por la aplicación. Esta logística de equipamiento informático, cuyo despliegue y posterior recogida han sido encomendados a Correos mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado, asegura que la comprobación se realice mediante el portal oficial.

El protocolo exige al ciudadano generar una credencial activa en el preciso instante de votar, por lo que no serán válidas las capturas de pantalla ni las fotografías guardadas en la galería del dispositivo. Asimismo, la normativa aclara que esta autorización se limita exclusivamente a la acreditación de identidad y en ningún caso implica la posibilidad de ejercer el voto electrónico a distancia. Por otra parte, la resolución excluye expresamente a la aplicación MiDGT de la Dirección General de Tráfico, la cual continuará sin ser aceptada para el proceso electoral.

Convivencia con los métodos tradicionales de identificación

A pesar de la incorporación de esta herramienta en la movilidad personal, los métodos tradicionales de identificación se mantendrán vigentes en su totalidad. Los votantes podrán seguir presentando de forma presencial su DNI físico, el pasaporte o el carné de conducir con fotografía, documentos que la ley admite incluso si se encuentran caducados, a diferencia de la aplicación móvil que exige estar vinculada a un documento en vigor. Debido a la dependencia del teléfono de factores como la batería disponible o la cobertura de datos, la acreditación física sigue posicionándose como un respaldo práctico para evitar contratiempos durante la jornada electoral.