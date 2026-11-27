29N en Rivas: dónde votar, horario y dispositivo de la jornada

Guía útil para los vecinos y las vecinas que quieren ejercer su derecho al voto en estas elecciones generales.

Rivas afronta este domingo 29 de noviembre las elecciones generales con 75.118 personas llamadas a las urnas, 4.849 más que en los comicios de julio de 2023. La ciudad tendrá 114 mesas repartidas en 15 colegios electorales, abiertos de 9.00 a 20.00 horas. Esta guía reúne la información práctica para votar y el dispositivo que despliega el Ayuntamiento.

Horario y cómo votar en Rivas el 29N

Los 15 colegios electorales abrirán a las 9.00 y cerrarán a las 20.00. Las 114 mesas se reparten en 58 secciones censales. Se vota en el colegio y la mesa que corresponden a cada elector; no se puede votar en otra.

De 9.00 a 20.00: qué llevar y cómo identificarte

Para votar hay que presentar un documento de identidad original con fotografía: el DNI —también vale la aplicación MiDNI—, el pasaporte o el carné de conducir. No importa que estén caducados, pero no sirven fotocopias.

La tarjeta censal no es obligatoria: sirve para saber la sección, la mesa y el colegio, pero no es un documento de identidad. Si no ha llegado, se puede votar igualmente si la persona está inscrita en el censo.

A las 20.00 la presidencia de la mesa anuncia el cierre. Quien esté dentro del local en ese momento puede votar.

Voto accesible y traslado para personas con movilidad reducida

Las personas con discapacidad pueden acudir acompañadas de una persona de su elección. La mesa debe respetar la libertad y el secreto del voto. El kit de voto accesible para personas con discapacidad visual debía solicitarse hasta el 2 de noviembre; quien lo pidió puede haberlo recibido en casa o recogerlo en su mesa.

El voluntariado de Protección Civil traslada a las personas con movilidad reducida hasta los colegios. El servicio funciona desde las 9.00 y se solicita en el teléfono 91 666 60 96.

El dispositivo: 342 vocales, 40 patrullas y 80 agentes

El Ayuntamiento moviliza para la jornada a 342 presidentes y vocales de mesa, que han pasado por jornadas de formación, y a 59 representantes de la Administración. En seguridad, la Policía Local despliega 40 patrullas y 80 agentes en tres turnos, y la Guardia Civil estará presente en todos los colegios. Mantenimiento aporta 16 personas.

Si no encuentras tu mesa o no te ha llegado la tarjeta

La consulta oficial de mesa y colegio está en la sede electrónica del INE. También se puede llamar al 900 343 232, el teléfono de la Oficina del Censo Electoral.

El censo de Rivas para estas elecciones se conoce desde octubre: son 4.849 electores más que en las generales de 2023, aunque la comparación con las municipales de 2023 que hace el Ayuntamiento arroja 4.386.