Uno de cada diez niños de Rivas se encuentra en riesgo de pobreza

Rivas se encuentra entre las ciudades madrileñas con menor proporción de menores de 18 años en riesgo.

En Rivas, uno de cada diez niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza. En concreto, el 10, 9 %. El Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado sus datos para incorporar las rentas de 2024. Entre los datos ofrecidos se encuentra la población en riesgo relativo de pobreza. Ésta se calcula a partir del porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la media (INE). El concepto de unidad de consumo recalcula el dato de ingresos teniendo en cuenta la composición familiar. Con este cálculo, se asigna con cierta ponderación el mismo valor a todos los miembros de la familia.

De esta manera, se puede conocer la infancia en riesgo de pobreza como la proporción de personas menores de 18 años con ingresos por debajo del 60 % de la mediana.

El 10,9 % de Rivas es uno de los valores de menor pobreza infantil en nuestra región.

Entre los 145 municipios de la región de los que se disponen datos, Rivas comparte el puesto undécimo con Valdeolmos-Alalpardo. Tres Cantos, con un 6,9 %, es el municipio madrileño con menor pobreza infantil. Al contrario, en tres municipios más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes se encuentra en riesgo de pobreza. Se trata de Estremera (51,4 %), Pelayos de la Presa (53,8 %) y Santa María de la Alameda (54,7 %). Entre las ciudades de mayor tamaño, Parla es la ciudad con mayor pobreza infantil con un 34,3 %.

La pobreza infantil se concentra en Covibar

La pobreza no se distribuye por igual, ni en Rivas, ni en el conjunto de las ciudades. Entre las 3534 secciones madrileñas analizadas, en 246 (casi un 7 %), encontramos una pobreza infantil por encima del 50 %, alcanzando el máximo (77,3 %) en una sección del distrito madrileño de Villa de Vallecas. Ninguna de estas secciones se encuentra en nuestra ciudad.

En Rivas, el 82 % de sus secciones censales se encuentran en la mitad autonómica con menor pobreza infantil. Las 3 secciones con menor pobreza infantil, por debajo del 5 % se ubican en el barrio oeste (014 con 1,5 %) y en barrio centro (035 con 3,9 % y 030 con 4,6 %).

En cambio, más de un niño de cada cuatro se encuentra en riesgo de pobreza en ocho secciones de Rivas. Seis de estas secciones se encuentran en Covibar, con un porcentaje de pobreza infantil entre el 25,4 y el 29,6 %. Además, de en Covibar, superan el 25 % de pobreza infantil las secciones 022 en barrio centro (27,2 %) y la sección 001, que se ubica en el barrio este e incluye a nuestros vecinos de la Cañada Real, con un 38,3 %.

Datos de riesgo de pobreza infantil. Elaboración propia a partir del Atlas de Distribución de la Renta (INE, 2024).