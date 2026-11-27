Rivas enciende la Navidad el 28-N con fiesta en la plaza

La fiesta arranca a las 16.00 y el alumbrado se enciende dos horas después en la plaza de la Constitución

Rivas enciende el alumbrado navideño el sábado 28 de noviembre a las 18.00 en la plaza de la Constitución, con una fiesta que empieza a las 16.00. Habrá chocolatada con churros, 3.000 gorros, talleres infantiles, el coro de la Escuela Municipal de Música y un mercado navideño que se queda toda la campaña.

Es la cita que abre la Navidad en el municipio desde hace años: la plaza se llena desde media tarde y el alumbrado se enciende de una vez en toda la ciudad. El año pasado el acto se celebró también el 28 de noviembre a la misma hora, y en 2024 el encendido fue el 30 de noviembre, el último sábado del mes.

Chocolatada, gorros y calendarios de adviento

La fiesta arranca a las 16.00 con una chocolatada con churros y el reparto de 3.000 gorros navideños. Durante toda la tarde hay talleres infantiles y juegos familiares, y entre la infancia se reparte un calendario de adviento. Una persona se encarga de la animación y de ir anunciando la programación de la tarde.

El pulsador que enciende la ciudad

El escenario, como en ediciones anteriores, cuenta con una pantalla digital para la animación y con un pulsador que simboliza el encendido de las luces ornamentales navideñas en toda la ciudad al mismo tiempo. A las 18.00 está prevista la actuación del coro infantil de la Escuela Municipal de Música y la proyección de un espectáculo familiar visual.

Un mercado en la plaza durante la campaña

La plaza de la Constitución acoge además un mercado navideño que permanecerá en este emplazamiento durante toda la campaña de Navidad. La nota municipal no detalla el horario del mercado ni cuántos puestos lo forman; el resto de la programación navideña se irá anunciando en la agenda municipal.

El Consistorio enmarca la fiesta en la programación de Navidad del municipio, que cada año incluye el encendido del alumbrado, el mercado de la plaza y actividades culturales hasta enero. Según la nota del Ayuntamiento, el acto mantiene el formato de las últimas ediciones.

Rivas enciende el alumbrado navideño el sábado 28 de noviembre a las 18.00 en la plaza de la Constitución, con una fiesta que empieza a las 16.00. Habrá chocolatada con churros, 3.000 gorros, talleres infantiles, el coro de la Escuela Municipal de Música y un mercado navideño que se queda toda la campaña.