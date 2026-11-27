Unicornio Teatro estrena ‘AByCABRU’ en la Muestra Local

La compañía ripense, con 16 años en escena, lleva al Pilar Bardem el primer texto de Maite Sierra, un cuento musical sobre dos amigas que sueñan con grabar un disco

Unicornio Teatro representa ‘AByCABRU’, el primer texto de Maite Sierra, una de las fundadoras de la compañía, en la Muestra Local de Artes Escénicas. Será el domingo 29 de noviembre a las 19.00 en el Auditorio Pilar Bardem, con entradas a 6,60 euros.

La compañía ripense participa una temporada más en la Muestra Local de Artes Escénicas, esta vez con un cuento hecho teatro. «Una historia para ver en familia, una historia de amistad, de sueños, de diferencias, de aceptación y de música», explican desde el grupo. Es la primera incursión en la dramaturgia de Maite Sierra, una de las fundadoras de Unicornio Teatro.

Dos amigas, un secreto y un disco

Mara y Lisa son dos grandes amigas, viven juntas y comparten el sueño de grabar un disco. Cada una guarda un secreto que la otra no debe conocer, y el azar hará que ambas se vean descubiertas. Mientras peligra el empeño de seguir juntas en la música, la vida de las dos, la de su agente Morgana y la de alguien más da un giro «total y mágico», según la sinopsis. «Una obra con la que recuperar la ilusión y la sonrisa mientras recuerdas que la magia la tienes tú», añaden.

Dieciséis años de escena

Unicornio Teatro lleva 16 años en los escenarios y ha tocado casi todos los géneros: del drama esperpéntico de ‘Divinas palabras’ a la comedia de ‘María sangrienta’, pasando por el misterio de ‘Nieve en mayo’ o la ternura antibelicista de ‘¡Ay, Carmela!’. Con ‘Las brujas de Salem’, estrenada en 2025, el grupo fue seleccionado en el Certamen Nacional de Teatro Clásico.

La función se enmarca en la Muestra Local de Artes Escénicas, que este otoño ha llevado al Bardem montajes como ‘Un tranvía llamado deseo’. Las entradas cuestan 6,60 euros y se pueden comprar en la web municipal de entradas o en taquilla, según la información del Ayuntamiento.

Unicornio Teatro representa ‘AByCABRU’, el primer texto de Maite Sierra, una de las fundadoras de la compañía, en la Muestra Local de Artes Escénicas. Será el domingo 29 de noviembre a las 19.00 en el Auditorio Pilar Bardem, con entradas a 6,60 euros.