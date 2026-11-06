Una década transformando vidas: aRivasSen celebra 10 años de solidaridad y cooperación con Senegal

La entidad local conmemora su décimo aniversario con un evento festivo en Rivas Vaciamadrid y repasa su labor en salud, educación y desarrollo comunitario en el país africano.

La solidaridad no entiende de fronteras, y así lo demuestra la Asociación Rivas para la Acción Sostenible en Senegal (aRivasSen), una organización que cumple una década compartiendo esperanza, compromiso y apoyo directo con las comunidades más vulnerables. Con el objetivo de conmemorar esta primera etapa de trayectoria y compartir sus logros, la entidad ha organizado un gran encuentro solidario abierto a toda la ciudadanía.

Un evento lleno de música, gastronomía y sorpresas para celebrar diez años de apoyo

La cita tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre de 2026, entre las 12:00 y las 18:00 horas, en la Casa de las Asociaciones, situada en la Avenida Armando Rodríguez Vallina sin número. Durante toda la jornada se desarrollará un encuentro lleno de vida que incluirá música en directo, una comida popular y sorteos con regalos para los asistentes. Esta reunión servirá tanto para festejar el camino recorrido como para presentar de forma cercana los proyectos que la organización mantiene activos sobre el terreno.

Proyectos productivos y empoderamiento de las comunidades locales

A lo largo de este tiempo, uno de los ejes fundamentales de la labor de aRivasSen ha sido el fortalecimiento de la autonomía económica de las familias en Senegal. La asociación trabaja codo con codo con agrupaciones locales de mujeres impulsando proyectos avícolas y de microcultivos. Estas iniciativas no solo permiten mejorar la nutrición de la población, sino que también generan ingresos sostenibles que benefician directamente la economía familiar y el desarrollo de toda la comunidad.

Ayuda directa, material básico y refuerzo del sistema sanitario

Junto al desarrollo productivo, la ayuda directa e inmediata constituye otro de los pilares de su intervención. La entidad gestiona el envío y distribución de materiales de primera necesidad a orfanatos, casas de acogida infantil y poblados de refugiados. Gracias a estas entregas periódicas, se suministran prendas de vestir, calzado, material escolar, sacos de arroz, pañales y leche para bebés, además de mosquiteras esenciales para prevenir enfermedades transmitidas por picaduras.

En el ámbito sanitario, aRivasSen centra sus esfuerzos en dotar a los puestos de salud locales con el instrumental y las medicinas mínimas indispensables para la atención médica básica. De este modo, garantizan que la población rural disponga de los recursos fundamentales para tratar las dolencias más habituales de su día a día. Con la celebración de este aniversario, la asociación renueva su firme compromiso de seguir construyendo puentes entre comunidades y transformando realidades a través de la cooperación.