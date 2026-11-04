Tres ofertas nuevas y siete plazos que vencen esta semana en la agencia de colocación

El servicio municipal mantiene doce ofertas con 19 puestos, nueve en Rivas o Covibar, y suma un recepcionista de clínica dental indefinido

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Rivas mantiene abiertas doce ofertas con 19 puestos de trabajo este miércoles 4 de noviembre. Nueve de esos empleos están en el municipio o en Covibar, y siete de las doce ofertas cierran el plazo esta misma semana: dos hoy, cuatro mañana y una el viernes.

Desde el listado del 28 de octubre se han publicado tres ofertas nuevas: un recepcionista para una clínica dental, un auxiliar de control de accesos en Arganda del Rey y una persona para almacén y reparto de muebles en Covibar.

Lo último que ha llegado

El recepcionista de clínica dental es el puesto con mejores condiciones de las incorporaciones recientes: contrato indefinido, jornada completa sin fin de semana y salario según convenio. Piden experiencia previa en recepción, atención al cliente o administración, y valoran especialmente haber trabajado en clínicas dentales o centros sanitarios. El plazo termina el 16 de noviembre.

El auxiliar de control de accesos es para Arganda del Rey, con 1.221 euros brutos al mes, contrato indefinido y turnos rotativos de día y noche, de lunes a domingo. La oferta es exclusiva para personas con certificado de discapacidad superior al 33 % o incapacidad permanente total, y exige carnet y coche propio. También cierra el 16.

El almacén y reparto de muebles, en Covibar, ofrece contrato indefinido y jornada de 8.30 a 17.30 con una hora para comer, con salario a convenir. El carnet de conducir B es imprescindible. Su plazo acaba mañana.

Cuidados y educación

En Covibar, una residencia de mayores busca dos gerocultores para los turnos de mañana (7.30 a 15.00) y de tarde (15.00 a 22.30), con contrato de seis meses y 1.195 euros más complementos. Piden certificado de profesionalidad de nivel 2 o formación equivalente, y el plazo termina hoy.

En Rivas, una academia necesita tres docentes de inglés a domicilio con nivel C1 de Cambridge y disponibilidad de tardes, con contrato temporal, y una empresa de servicios a mayores busca un monitor de huerto para talleres con personas mayores: dos horas semanales durante un año. Ambas cierran el 9 de noviembre. Una escuela de inglés de Covibar busca además recepción, administración y ventas con inglés C1, contrato indefinido y jornada de tardes, con plazo hasta mañana.

Fuera del municipio

Mejorada del Campo aporta seis de los 19 puestos. Cinco son de una lavandería industrial, con 18.000 euros, contrato temporal y certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. El sexto es un conductor de camión con permiso C y experiencia en portacontenedores, con 25.000 euros y contrato indefinido, cuyo plazo vence hoy.

En Madrid, IFEMA busca un técnico de rigging y un jefe de equipos de montaje, ambos con contrato indefinido y jornada completa; cierran mañana. En Nuevo Baztán, un monitor de radio y podcast para un taller con mayores de 65 años cobra 16,08 euros la hora, con seis meses de contrato y plazo hasta el viernes.

Cómo apuntarse

El servicio es gratuito y funciona como bolsa municipal: las empresas presentan sus ofertas y la agencia preselecciona candidatos. Hay que estar dado de alta como demandante de empleo e inscribirse en la web (agenciadecolocacion.rivasciudad.es) o acudir a la oficina, en la calle Crisol 1, con entrada por la calle Electrodo, de 9.00 a 14.00. El teléfono es el 916 602 991 y el correo, agenciacolocacion@rivasciudad.es.

Los detalles de cada puesto, con funciones y requisitos completos, están en la web de la agencia.