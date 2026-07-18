Rivas renueva dos rotondas de la avenida Pilar Miró con un proyecto vecinal

La actuación, financiada con 46.852 euros, viene de los Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha finalizado la transformación de dos rotondas de la avenida Pilar Miró, una actuación surgida de propuestas ciudadanas aprobadas en los Presupuestos Participativos. Las obras, que han supuesto una inversión de 46.852 euros, se han desarrollado en las glorietas situadas en los cruces con las calles Silvia Munt y José Isbert, y Nuria Espert y Adolfo Marsillach, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y adaptar ambos espacios a sus características técnicas.

El proyecto combina paisajismo, arte y criterios de sostenibilidad, aunque con soluciones diferentes en cada una de las rotondas. Mientras una de ellas apuesta por una composición vegetal en homenaje a la cineasta Pilar Miró, la otra incorpora una escultura inspirada en la laguna de El Campillo debido a las limitaciones del subsuelo.

Un homenaje a Pilar Miró a través del paisaje

La intervención principal integra los olivos que ya existían en la glorieta dentro de un diseño paisajístico que recrea el busto de una mujer. La propuesta rinde homenaje a la directora de cine Pilar Miró, cuyo nombre da título a la avenida, y también al conjunto de calles dedicadas a mujeres del ámbito cultural que rodean este espacio.

El diseño incorpora diez nuevos ejemplares de liquidámbar, además de arbustos mediterráneos, rosales paisajísticos, mirtos, olivillos y gramíneas ornamentales adaptadas al clima de Rivas. La actuación se completa con una red de riego localizado de alta eficiencia para reducir el consumo de agua y facilitar el mantenimiento de la vegetación.

Una escultura inspirada en la laguna de El Campillo

En la segunda glorieta, el proyecto inicial tuvo que modificarse al detectarse importantes infraestructuras de servicios bajo el terreno, lo que impedía realizar una actuación ajardinada sin afectar a esas instalaciones. Ante esta situación, el Ayuntamiento optó por una solución artística que mantuviera el espíritu de la propuesta ciudadana.

El resultado es una composición escultórica realizada en piedra y forja, inspirada en la laguna de El Campillo, que representa algunas de las aves más características de este entorno natural y busca dotar de identidad visual a este punto de la ciudad.

Un proyecto nacido de los Presupuestos Participativos

Estas actuaciones forman parte de los proyectos elegidos por la ciudadanía a través de los Presupuestos Participativos, un proceso mediante el que los vecinos pueden proponer y decidir inversiones municipales.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha señalado que «la transformación de ambas rotondas demuestra cómo las ideas surgidas de los Presupuestos Participativos pueden convertirse en actuaciones que enriquecen el paisaje urbano y contribuyen a hacer de Rivas una ciudad más verde, amable y habitable».