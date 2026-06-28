¿Te apasiona la naturaleza? Rivas ofrece un curso gratuito de Educación Ambiental para jóvenes

La Escuela Municipal de Animación de Rivas (EMAR) impartirá el curso el 8 de julio

Si tienes entre 18 y 35 años, te preocupa el entorno natural y buscas una oportunidad laboral con propósito, esto te interesa. La Escuela Municipal de Animación de Rivas (EMAR) ha lanzado una nueva formación práctica diseñada exclusivamente para introducirte en el mundo de la educación ambiental, una profesión clave en los tiempos que corren.

Este taller completamente gratuito no solo te acercará a la figura del educador y educadora medioambiental, sino que te dotará de las herramientas clave para diseñar y guiar tus propias rutas educativas en la naturaleza. Tienes hasta el lunes 6 de julio para reservar tu plaza.

Detalles del curso: Aprende en el Centro Chico Mendes

La formación tendrá un enfoque eminentemente práctico. El objetivo es que los participantes no solo se queden con la teoría, sino que aprendan a ejecutar actividades sobre el terreno.

El curso tendrá lugar el miércoles 8 de julio de 9:00 a 13:00 horas, una jornada intensa matutina de cuatro horas en el reconocido Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes en la Calle del Enebro, s/n, de Rivas Vaciamadrid. Es una actividad totalmente gratuita hasta llenar las plazas disponibles.

¿Por qué formarse en Educación Ambiental hoy en día?

La necesidad de concienciar sobre la crisis climática y la conservación de la biodiversidad ha convertido a la educación ambiental en un pilar fundamental. Formarse en este sector ofrece múltiples ventajas para el desarrollo juvenil:

Salidas profesionales en auge: Centros de interpretación, empresas de turismo activo, colegios y ONGs demandan cada vez más estos perfiles.

Centros de interpretación, empresas de turismo activo, colegios y ONGs demandan cada vez más estos perfiles. Herramientas prácticas: Aprenderás a diseñar itinerarios que enganchen al público y transmitan el respeto por la fauna y flora local.

Aprenderás a diseñar itinerarios que enganchen al público y transmitan el respeto por la fauna y flora local. Contacto con la naturaleza: Desarrollarás competencias profesionales en un entorno natural privilegiado como el de Rivas.