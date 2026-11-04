Sprinter aterriza en Rivas con un nuevo concepto comercial de cara al futuro

La firma deportiva abre un espacio de 900 metros cuadrados en Rivas Futura, genera 12 nuevos empleos y da el pistoletazo de salida a tres aperturas más en noviembre.

El mapa comercial de Rivas suma un nuevo referente para los amantes del deporte. La cadena multinacional Sprinter ha inaugurado formalmente su primer establecimiento en la localidad, un movimiento estratégico que supone su tienda número 18 en la Comunidad de Madrid y que marca el inicio de una ambiciosa fase de expansión nacional con la que la firma prevé sumar otros tres puntos de venta durante el mes de noviembre.

Un espacio estratégico para el deporte en Rivas Futura

Ubicada en el parque comercial Rivas Futura, la nueva tienda cuenta con cerca de 900 metros cuadrados dedicados de forma integral al equipamiento deportivo. La elección del municipio no es casual.

El establecimiento ripense sirve de escaparate para el nuevo concepto comercial que Sprinter está implantando en su red. Esta propuesta destaca por dar un mayor protagonismo a las principales marcas internacionales del sector y por reforzar la experiencia de compra mediante la integración omnicanal. Entre las novedades orientadas al cliente destaca la incorporación del servicio Click & Collect, diseñado para recoger con rapidez los pedidos realizados a través de internet.

Apuesta por el empleo local y el desarrollo de talento

La puesta en marcha de esta tienda en Rivas ha impulsado la creación de doce nuevos puestos de trabajo, además de ser un ejemplo de la política de promoción interna de la empresa. La dirección del espacio corre a cargo de Manuel Moreno Carrera como Store Manager, profesional que inició su andadura en la compañía en 2019 mediante un periodo de prácticas en Alcalá de Henares y que ha desarrollado toda su carrera en diferentes tiendas madrileñas. A su lado, Sandra Luna Díez asume el puesto de Assistant Manager tras un destacado recorrido que comenzó como vendedora en Alcora y continuó con funciones de gestión en centros de referencia como Parquesur y La Vaguada, además de haber formado parte de Academy, el programa interno de desarrollo directivo.

Rivas, punto de partida para la expansión en España

Tras la inauguración en el parque comercial Rivas Futura, Sprinter continuará extendiendo este modelo flexible por la geografía española durante las próximas semanas. El calendario arrancará el 5 de noviembre en Granada con la apertura de un espacio de 1.193 metros cuadrados, que se convertirá en el mayor de esta fase. Posteriormente, la red sumará el 12 de noviembre una tienda de 437 metros cuadrados en La Línea de la Concepción y culminará el 19 de noviembre con su desembarco en Pontevedra mediante un local de 598 metros cuadrados. Con esta hoja de ruta, la compañía consolida su estrategia de aumentar la capilaridad en España combinando el crecimiento territorial con una oferta adaptada al perfil deportivo de cada ciudad.