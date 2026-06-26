OPINIÓN

Sobre una magnífica encíclica y la reciente visita de León XIV a España

Artículo de análisis del periodista Abel de Lamo

“Magnífica humanitas” (“Magnífica humanidad”) es el título de la primera encíclica del Papa León XIV, publicada el pasado 15 de mayo, que lleva el subtítulo de “Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial (IA)”. Plantea León XIV, en su encíclica de 110 páginas, tres temas esenciales: el impacto de las nuevas tecnologías, la paz mundial y los vulnerables, en especial los inmigrantes.

IA y tecnofascismo

Advierte León XIV sobre el enorme poder de las nuevas corporaciones tecnológicas, en manos de las elites multimillonarias que buscan exclusivamente su propio beneficio. El nuevo enemigo de la humanidad puede ser este tecnofascismo, que también desarrollan la mayoría de ideólogos que rodean a Trump, actual Presidente de EEUU. Dice el Papa León XIV, licenciado en matemáticas, que en los próximos años quien controle la IA impondrá su visión del mundo y su poder. Por ello León XIV llama a los estados y organismos internacionales a intervenir y establecer reglas que regulen las nuevas tecnologías y la propiedad de los datos,

También se detiene el Papa en el efecto venenoso de las redes sociales y los nuevos métodos de comunicación, que influyen especialmente en los más jóvenes. El conocimiento digital no controlado puede conducirnos a nuevas atrocidades, no menos vergonzosas que las del pasado con la revolución industrial. Concreta el Papa en su encíclica, que grupos muy influyentes, véase corporaciones multimillonarias de Silicon Valley ( Meta, Amazon, Tesla, Nvidia, Microsoft, Apple, Intel…) orientan informaciones y consumos, condicionan procesos democráticos e inciden en la economía en beneficio propio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad entre los pueblos.

“En el actual cambio histórico necesitamos empresarios con una mirada humanista”, señala el Papa. También defienden los sindicatos en España que “la IA debe convertirse en un proyecto colectivo, Hay que renovar el contrato social del S XXI en torno a la IA, poniendo a los trabajadores en el centro”.

En defensa de la paz y los más vulnerables

“No hay guerras justas”, señala también el Papa en la encíclica y reivindica el multilateralismo y el papel de la ONU y otras Organizaciones Internacionales en defensa de la paz. Y apunta a otros riesgos de la IA, como el impacto ambiental y el laboral, además de los riesgos bélicos.

En tercer lugar la encíclica plantea la defensa a ultranza de los más vulnerables (migrantes, mujeres, niños, parados…). Con todo esto León XIV se enfrenta de forma clara contra los autoritarios. En España la referencia son VOX y gran parte del PP y en la Unión Europea y la OTAN los aliados de Trump y Netanyahu (Van der Layen, Rutte, Kallas…), siendo muy importante, señala el Papa, organizarse frente a los autoritarios y gestionar la convivencia y la paz.

PP y VOX en evidencia

Feijóo/PP señaló días pasados, a preguntas de los periodistas, que coincidía con el discurso del Papa “de la A a la Zeta”, aunque una hora después seguía pidiendo, con descalificaciones y ansiedad, la dimisión de Sánchez. A su vez Abascal/VOX señalaba que no apreciaba ninguna contradicción en el discurso de su partido con la doctrina papal, ni siquiera en el tema de los migrantes. Obviamente no se atreven a contradecir o silenciar a León XIV, la cabeza visible del cristianismo, referente de la mayoría de sus votantes, A su vez la visita del Papa a España, del 6 al 12 de junio, fue un respiro para el PSOE de Sánchez.

Gran acogida a León XIV

El Papa León XIV en su visita a España ha tenido una extraordinaria acogida y un apoyo exagerado de la mediática, especialmente de la TV pública (1,2 y 24 H). Visitó Madrid, Barcelona y Canarias, participando en mas de 50 actos. Significar en Madrid su presencia como invitado en el Congreso, donde se dirigió a los diputados y senadores conjuntamente, acto que atenta contra la aconfesionalidad del Reino de España, en Barcelona visitó la Sagrada Familia de Gaudí, en su 100 Aniversario, y en Canarias el Papa centro su mensaje en los inmigrantes. León XIV habla un perfecto castellano y tiene gran sensibilidad por el drama migratorio, recordando su etapa misionera en Perú.

El contrapunto del laicismo

Diversas actividades del Papa tienen el contrapunto y rechazó del laicismo (diferenciar lo secular y lo religioso), que practican muchos españoles, que también critican la postura de la Iglesia Católica (y de León XIV) en otros temas esenciales referidos a la mujer (las monjas siguen siendo de 2ª categoría y no pueden acceder al sacerdocio), el rechazo al aborto, la eutanasia y el LGTBI, cuestiones legales en España, pero de total inmovilidad y rechazo para la Iglesia Católica y el Papa. Los obispos españoles están totalmente en contra de estos derechos.

También ésta pendiente en España una solución real a los casos de pederastia (abusos sexuales) en la Iglesia. “Es una llaga pendiente”, señaló León XIV. La Iglesia española también se resiste a enfrentarse y resolver la pederastia pendiente e intolerable.

El viaje costará unos 30 millones de euros y España asumirá el 20%, además de otros costes generales (servicios de orden, transportes…). Hay que recordar también que unas 100.000 propiedades en posesión de la iglesia son consideradas inmatriculadas, lo que convierte a la iglesia católica en la mayor “inmobilaría” del país. Los acuerdos de 1.979 con la Santa Sede deberían replantearse, en busca de unos nuevos acuerdos actualizados y justos.

El Banco del Vaticano (IOR) gestiona activos por valor de 5.900 millones de dólares. Y según fuentes del Papado se dedican el 10% del presupuesto a obras caritativas. La caridad vaticana sigue siendo muy limitada.

Robert Prevost, primer Papa norteamericano, es una persona preparada y con un decidido sentimiento humanista, abierto a la defensa de los inmigrantes y los más vulnerables. Y cuenta, como siempre contó la iglesia católica, con el apoyo de los estados poderosos. León XIV tendrá muy difícil resolver esta contradicción. León XIV tendrá muy difícil resolver esta contradicción.