OPINIÓN

Si lo suyo no es por ideología, háganlo por las familias

Artículo de opinión de Carlos Rodríguez, progenitor de alumnado del CEIP Mercedes Vera / Hispanidad.

En primer lugar, quiero agradecer a la portavoz del PP el gesto que ha tenido dedicando su última columna de opinión en este medio al abandono de las obras del colegio Mercedes Vera por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

No obstante, creo que el esfuerzo que le ha debido suponer tardar más de tres meses en pronunciarse públicamente sobre el abandono de las obras es más de lo mismo, otra verborrea para tapar más inacción si cabe, cuestión que a estas alturas ya es de una gravedad extrema.

Y digo bien, de una gravedad extrema, porque parece que no son conscientes de que este tipo de publicaciones, repitiendo lo mismo desde hace meses, sólo pone en evidencia que a menos de un trimestre para el inicio del curso, siguen en punto muerto. Ya no valen las fotos ni las excusas. Lo único que necesitan las familias es una fecha concreta para reanudar las obras.

Por eso creo que ya es hora de que en el PP den un paso al lado, sean responsables, olviden intereses partidistas y permitan a los que realmente se han comprometido que actúen (al Ayuntamiento para más señas).

Porque la situación es dantesca: familias que no pueden obtener plaza, alumnas y alumnos hacinados, dando clases entre escombros, respirando polvo, diferentes cursos compartiendo baños y sin infraestructuras básicas para poder desarrollar desarrollar una vida escolar con dignidad.

Y si no, simplemente apliquense su “cuento” porque si creen que “No es ideología” como pregonan, entonces háganlo por el interés general y respeten a las familias que están ocupando el tiempo que debería ser para disfrutar de sus hijas e hijos en remover cielo y tierra con el fin de acudir a medios, a reuniones, a manifestaciones, a plenos, a asambleas o en redes con el único fin de conseguir que desde su partido, el PP de la Comunidad de Madrid y de Rivas, hagan lo que les toca por el bien de todas y todos, independientemente de a quien voten. Ustedes y yo sabemos que cuando quisieron, pudieron hacerlo. Sean serios y asumen la situación.