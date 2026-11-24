La Semana de la Discapacidad de Rivas arranca el 27-N

Ocho propuestas entre el 27 de noviembre y el 9 de diciembre: plantación en el Bosque de la diversidad, corto, taller para familias, fútbol inclusivo y limpieza en el Campillo

Rivas celebra del 27 de noviembre al 9 de diciembre la Semana de la Discapacidad, un programa de ocho actividades organizado por la Concejalía de Feminismos y Diversidad y el Observatorio de la Discapacidad junto a ASPADIR, Fundar, Manantial, Surestea y Confluye.

El Ayuntamiento ha publicado esta semana el programa, que gira en torno al 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Las propuestas van del deporte a la exposición y buscan, según la nota municipal, «romper estigmas y fomentar la convivencia».

El diseño es colaborativo: participan el área de Feminismos y Diversidad, el Observatorio y las entidades que trabajan todo el año en el municipio. Entre ellas está ASPADIR, que proyecta un centro de rehabilitación y de día en la ciudad, y Fundación Manantial, que trabaja en salud mental. La cita no es nueva: el Ayuntamiento la convoca cada diciembre, como en la edición de 2023.

Del Bosque de la diversidad al Campillo

La semana abre el viernes 27 a las 11:00 con la plantación de árboles en el Bosque de la diversidad, en el parque Bellavista, y la lectura de un manifiesto a cargo de las entidades implicadas. Por la tarde, a las 17:30, la Casa de Asociaciones acoge la proyección de un corto sobre la temática de la semana y un encuentro posterior, organizado por Surestea.

El miércoles 2 de diciembre, de 17:00 a 18:00, la sala 3 de la Casa de Asociaciones abre un espacio para familias sobre las crisis y la desregulación emocional y sensorial en la infancia. La sesión la imparte Cecilia Martínez Cantera y la organiza la asociación Confluye.

Fútbol mixto y la exposición de ASPADIR

El 3 de diciembre concentra tres actividades. A las 12:00, el patio central del centro cultural Federico García Lorca acoge el acto del Día Internacional. Por la tarde, de 18:00 a 20:00, el pabellón del CEIP Dulce Chacón celebra un partido entre la corporación municipal y Fundar, con equipos mixtos de personas con y sin discapacidad. A la misma hora, el Centro de Día de ASPADIR organiza una actividad para adolescentes de 13 a 19 años dinamizada por jóvenes de la entidad.

Del 1 al 15 de diciembre, la sala de exposiciones del García Lorca muestra el trabajo del centro ocupacional de ASPADIR. «Nos guían para cambiar nuestra mirada y recorrer un espacio donde el reciclaje se convierte en belleza», explican sus responsables.

Inscripción hasta el 23 de noviembre

La limpieza del entorno de la laguna del Campillo, el miércoles 9 a las 10:30, necesita inscripción previa: el plazo termina el 23 de noviembre y se formaliza escribiendo a cdrivas@fundacionmanantial.org. Quien acuda con vehículo adaptado debe facilitar la matrícula. El punto de encuentro es la entrada de la laguna.

Fuera del calendario cerrado queda una jornada sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TEL), dirigida a población adulta, profesorado y familias, con dinámicas para niños desde los 6 años. El resto de la programación municipal de diversidad funcional se publica en la web del Ayuntamiento.

Rivas celebra del 27 de noviembre al 9 de diciembre la Semana de la Discapacidad, un programa de ocho actividades organizado por la Concejalía de Feminismos y Diversidad y el Observatorio de la Discapacidad junto a ASPADIR, Fundar, Manantial, Surestea y Confluye.