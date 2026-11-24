España ampliará la protección a familias monoparentales

La nueva normativa prevé beneficiar a 760.000 hogares con un presupuesto anual de 820 millones de euros y reforzará la protección en casos de discapacidad o bajos ingresos.

La vulnerabilidad económica y social de los hogares con un solo progenitor dispondrá por primera vez de un marco de protección jurídica específico en España. El Ministerio de Derechos Sociales elevó este pasado martes al Consejo de Ministros un real decreto-ley diseñado para dotar a las familias monoparentales y monomarentales de una acreditación oficial de rango estatal y reforzar sustancialmente su red de apoyos públicos. Esta iniciativa busca saldar una deuda histórica con estos colectivos tras el decaimiento de la anterior Ley de Familias por el adelanto electoral de la pasada legislatura.

Radiografía de la pobreza en la crianza en solitario

La urgencia de esta regulación responde a una realidad social preocupante. Los datos del informe sobre el Estado de la Pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) evidencian que más del 22% de los hogares monoparentales vive actualmente en situación de pobreza severa, mientras que un 21% adicional se encuentra en riesgo de pobreza no severa y un 10,5% se sitúa al límite de la exclusión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la medida remarcando que criar en solitario no debería significar hacerlo sin apoyo, una afirmación que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que más del 80% de estas unidades familiares están encabezadas por mujeres.

Principales novedades y equiparación de derechos

Entre las principales novedades del texto legal destaca la creación del título propio de familia monoparental, una figura que garantiza el reconocimiento jurídico directo de su especial vulnerabilidad sin depender de normativas transversales. Asimismo, las familias con un único progenitor y al menos dos menores a cargo pasarán a ser consideradas familias numerosas a todos los efectos legales, lo que les permitirá acceder a sus bonificaciones, deducciones fiscales e incentivos.

Atendiendo a las reclamaciones históricas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la norma también extenderá los beneficios de la categoría numerosa a aquellos hogares donde el padre o la madre tenga acreditada una discapacidad igual o superior al 33%. De forma complementaria, el texto amplía el acceso a la categoría especial a los hogares con cuatro o más hijos, así como a aquellos con tres hijos cuya renta por miembro no supere el 150% del IPREM.

Presupuesto de la norma y alcance social

El proyecto coordinado por el ministro Pablo Bustinduy del Frente Amplio contempla una inversión de más de 820 millones de euros al año. Con esta partida, el Ejecutivo confía en impactar de forma directa en unas 760.000 familias, lo que se traducirá en una mejora sustancial de la cobertura social para cerca de tres millones de personas en todo el país.