Se vende sanidad pública. Razón Ayuso

A finales del año pasado, la Comunidad de Madrid aprobó los Presupuestos Generales para 2025, proclamando titulares muy jugosos como que la partida destinada a Sanidad es la que más sube: volviendo a anunciar la construcción de la Ciudad de la Salud y que “la inversión en Atención Primaria no ha parado de crecer bajo los gobiernos de Ayuso”. Ojalá sea verdad y no se quede en meros titulares porque es terrible lo que está pasando con la sanidad madrileña y con la gestión sanitaria de Ayuso, en la que la atención primaria es la gran olvidada.

Ayuso lleva demasiado tiempo dando la espalda a la ciudadanía ripense y el mejor ejemplo es que no cumple con el cuarto centro de salud que Rivas necesita con urgencia. Esto es inaceptable para un barrio de casi 25.000 vecinos y vecinas. La ausencia de este centro de salud no es sólo un problema de infraestructura, sino que repercute directamente en la calidad de vida de quienes viven en esta zona que se tienen que desplazar a otro punto del municipio para acudir al médico y supone también la saturación del resto de centros de salud.

Con más de 100.000 habitantes, Rivas cuenta únicamente con tres centros de salud. Como sabéis, en 2019, la Comunidad de Madrid prometió el cuarto centro de salud que casi una década después aún no ha llegado, pese a que en 2018 el Ayuntamiento cedió una parcela municipal para su construcción. A partir de ahí todo un baile de fechas y promesas incumplidas por parte del gobierno autonómico. Incluso nos hemos ofrecido, como hemos hecho en otras ocasiones, a adelantar los fondos para que estuviese lo antes posible.

La primera fecha que dieron fue 2029. Dejamos claro que era inasumible. Después, 2027. También dejamos claro que era inasumible. Gracias a la lucha vecinal de años y a la presión de este ayuntamiento la última fecha conseguida ha sido el inicio de las obras a finales de 2025. Estaremos vigilantes para que así sea.

La situación sanitaria en Rivas es insostenible. No es sólo el cuarto centro de salud en el barrio de La Luna; es también el techo del Santa Mónica que se nos viene abajo; es el Hospital del Sureste con falta de personal sanitario y al borde del colapso; es el no tener personal médico en las urgencias del centro de salud; es no poder pedir cita para la medicina de familia o en el mejor de los casos, casi un mes de espera; y es la falta de especialidades médicas, comprometidas en el centro de salud 1º de Mayo, que nos obliga a desplazarnos a Arganda o a Madrid. Esto es otro claro síntoma de cómo trata la Comunidad de Madrid los servicios públicos.

El PP tiene su hoja de ruta, el abandono absoluto de la sanidad pública y la promoción total de la sanidad privada. Si Ayuso dedicara la mitad de los esfuerzos que destina a trabajar con Quirón, por ejemplo, a desarrollar un plan para la sanidad pública de esta comunidad autónoma, estaríamos en una situación muy diferente.

En todo caso, como siempre hemos dicho, máxima coordinación y lealtad institucional para atender las necesidades de la población ripense. Rivas no puede seguir siendo el último eslabón en las prioridades de la Comunidad de Madrid.