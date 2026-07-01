Rivas estrena tres nuevas áreas biosaludables y ya suma 35

Las nuevas zonas de ejercicio al aire libre están repartidas por distintos barrios y fueron elegidas mediante los Presupuestos Participativos

Rivas-Vaciamadrid ha incorporado tres nuevas áreas biosaludables para la práctica de ejercicio al aire libre, elevando a 35 el número total de estos espacios repartidos por el municipio. Las instalaciones, disponibles desde finales de mayo, se encuentran en el parque Charlie Hebdó, la confluencia de la avenida de los Almendros con el paseo de la Chopera y el parque del Recuerdo. La actuación ha supuesto una inversión municipal de 55.000 euros y responde a una propuesta ciudadana aprobada en el programa de Presupuestos Participativos.

Estos espacios están diseñados para facilitar la práctica de actividad física entre la población adulta y complementan la red de parques y zonas verdes de la ciudad, donde cada vez son más habituales actividades como caminar, correr o montar en bicicleta.

Nuevos espacios para hacer ejercicio al aire libre

Cada una de las tres nuevas áreas dispone de seis aparatos de entrenamiento, lo que supone un total de 18 nuevos equipos instalados. Los dispositivos permiten trabajar distintos grupos musculares, como espalda, hombros, brazos, lumbares, cadera, rodillas o tobillos, además de incorporar bicicletas elípticas para realizar ejercicio cardiovascular.

El objetivo de estas instalaciones es ofrecer una alternativa gratuita y accesible para fomentar hábitos saludables en el espacio público, especialmente entre la población adulta y las personas mayores.

Una red repartida por toda la ciudad

Con estas incorporaciones, Rivas cuenta ya con 35 áreas biosaludables distribuidas por diferentes barrios y parques del municipio. Entre ellos figuran el parque de Asturias, Miralrío, Bellavista, Rafael Canogar, Santa Mónica, el parque Lineal, Montarco o Savia Joven, además de diversas zonas ajardinadas integradas en la trama urbana.

La expansión de esta red responde al uso creciente que hacen los vecinos de estos equipamientos, una demanda que ha impulsado la instalación de nuevos espacios en los últimos años.

Habrá una nueva instalación en el parque de Asturias

La red de áreas biosaludables seguirá ampliándose próximamente con una nueva instalación en el parque de Asturias, prevista una vez concluyan las obras de ampliación del centro municipal de mayores El Parque.

Con esta actuación, Rivas continúa incrementando la oferta de espacios públicos destinados a la práctica deportiva al aire libre, una infraestructura que busca facilitar el ejercicio físico cotidiano sin necesidad de acudir a instalaciones deportivas cerradas.