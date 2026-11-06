Rivas recibe 32,3 millones de la Comunidad en 2027 y es el cuarto municipio con más inversión

Las cuentas reservan 17,96 millones a las viviendas sociales de La Fortuna y 12 al centro de salud de La Luna: el 93 % del total

La Comunidad de Madrid invertirá 32.293.800 euros en Rivas-Vaciamadrid en 2027. Lo dice el anexo de proyectos de inversión del proyecto de Presupuestos Generales para el próximo año, registrado esta semana en la Asamblea, que detalla las partidas municipio a municipio. Con esa cifra, Rivas es el cuarto municipio de la región por inversión asignada, por detrás de Madrid (1.043,8 millones), Móstoles (60,3) y Valdemoro (35,6), y por delante de Arganda del Rey (24,1) y Majadahonda (21,5), aunque la cuantía dedicada a Rivas baja respecto al año pasado.

La memoria de las cuentas no incluye ese reparto por localidad, pero el anexo de inversiones sí. Y de ahí sale el dato que más pesa: dos obras concentran el 92,8 % de todo lo previsto para la ciudad.

Las viviendas de La Fortuna y el centro de salud de La Luna

La partida más alta es la de las 136 viviendas sociales de la parcela RC-6 del sector C, en La Fortuna, que recibirá 17.959.971 euros. Promueve la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y en las cuentas de este año figuraba con 11.332.223 euros, 6,6 millones menos.

La segunda es el cuarto centro de salud de Rivas, en el barrio de La Luna, con 12.000.000 euros. La Consejería de Sanidad adjudicó la construcción el pasado mes de julio por 16,1 millones y prevé atender a 17.200 vecinos.

Entre las dos suman 29.959.971 euros de los 32.293.800 asignados a Rivas.

El resto del reparto

Las otras cinco partidas que el anexo asigna a la ciudad son mucho menores:

Ampliación del CEIP Hispanidad : 1.089.474 euros.

: 1.089.474 euros. Plan Renove de oficinas de empleo : 436.458 euros.

: 436.458 euros. CEIPSO La Luna : 307.897 euros.

: 307.897 euros. Restauración del uso público de la laguna de El Campillo , en el Parque Regional del Sureste: 300.000 euros.

, en el Parque Regional del Sureste: 300.000 euros. Medidas compensatorias por la ampliación del vertedero de Pinto: 200.000 euros.

En conjunto, 2.333.829 euros.

La cifra global baja respecto a este ejercicio: en 2026 el mismo anexo asignaba a Rivas 34.313.985 euros, un 5,9 % más que en 2027.

El marco de las cuentas regionales

El proyecto asciende a 32.911,5 millones, un 7,3 % más que este año y las cuentas más altas de la historia de la Comunidad. Las inversiones en municipios suman 315,5 millones, un 13 % más, de los que más de 250 corresponden al Plan de Inversión Regional (PIR) y 14,3 a Pueblos con Vida. Otros 141,7 millones van a una treintena de proyectos supramunicipales, entre ellos seis nuevos parques de bomberos.

El anexo recoge solo los proyectos de inversión de la Administración General de la Comunidad. Las empresas públicas y los consorcios llevan sus propias cuentas: el Consorcio Regional de Transportes, por ejemplo, manejará 2.114,4 millones.

Lo que queda por decidir

Las cuentas inician ahora su tramitación parlamentaria. El reparto que recoge el anexo es el que sale del Consejo de Gobierno y puede cambiar con las enmiendas de los grupos durante el debate en la Asamblea, que se prolongará hasta final de año. El PIR, el programa que financia obras municipales, se concreta después con los ayuntamientos.