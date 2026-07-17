Rivas pondrá una pantalla para la final del Mundial en el centro comercial H2O

La alcaldesa llama a la ciudadanía a dejar «los espacios públicos igual de bonitos que los encontramos al llegar»

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha anunciado la instalación de una pantalla gigante en el centro comercial H2O para que la ciudadanía pueda seguir este domingo la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España y Argentina. El Gobierno municipal había descartado habilitar un espacio público para ver los partidos de la selección, defendiendo como alternativa el apoyo a la hostelería local y el tejido económico ripense. Continuando con esa línea, ha puesto en marcha esta colaboración con el centro comercial H2O (en el marco del convenio que tienen suscrito) para instalar una pantalla desde la que seguir la final.

La decisión ha sido comunicada por la alcaldesa, Aída Castillejo, mediante un bando en el que anima a las vecinas y vecinos a vivir el encuentro «en común» y a reunirse en los bares, restaurantes, calles y plazas de la ciudad para apoyar a la selección española.

El dispositivo previsto incluye una pantalla en el centro comercial H2O, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y el complejo comercial, con el que el Consistorio mantiene un convenio. Según explica el bando, también se reforzarán los servicios municipales de seguridad y limpieza ante la previsión de una elevada asistencia de público.

Cambio de criterio tras la polémica

El anuncio llega después de varios días de debate político. El Partido Popular de Rivas había reclamado públicamente la instalación de una pantalla gigante para seguir la final del Mundial, criticando que el municipio no contara con un espacio común mientras otros ayuntamientos sí organizaban este tipo de iniciativas.

Hasta ahora, el Gobierno municipal había defendido que su prioridad era apoyar al sector hostelero, autorizando de forma excepcional que los establecimientos instalaran pantallas en sus terrazas para retransmitir los encuentros del campeonato.

Llamamiento al civismo

En su mensaje institucional, Castillejo destaca que la ciudad cuenta con más de 200 bares y restaurantes preparados para recibir a la afición y subraya que «la mejor grada es la que compartimos con nuestra gente, aquí, en Rivas».

La alcaldesa también hace un llamamiento a disfrutar de la jornada con responsabilidad y respeto por el espacio público. «Y cuando la victoria llegue, que llegará, que nos encuentre en nuestras calles, en nuestros bares, parques y plazas. Hagámoslo con la alegría que merece la ocasión, pero también con el cariño con el que siempre cuidamos nuestra ciudad, dejando los espacios públicos igual de bonitos que los encontramos al llegar», señala el bando.

El documento concluye con un mensaje de optimismo de cara al encuentro: «La segunda estrella ya viene y empezamos a bordarla desde Rivas. ¡A por la final!».