Rivas suspende el Pleno y sus actos por el luto por el accidente de Urda

El Ayuntamiento se suma a los tres días decretados por el Gobierno, convoca el minuto de silencio de la FEMP a las 20:00

El Ayuntamiento de Rivas ha suspendido todos sus actos institucionales, incluido el Pleno ordinario de octubre previsto para este jueves, y se ha sumado a los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La suspensión alcanza también a la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local y a la visita institucional a la ampliación del centro de día Concepción Arenal, ambas previstas para este miércoles.

El Consistorio traslada su solidaridad a las víctimas y a sus familiares y seres queridos, y pone a disposición del operativo de rescate y de atención a las víctimas «todos los recursos a su alcance». La ciudad se suma además al minuto de silencio convocado por la FEMP, que se celebrará a las 20.00 en la plaza de la Constitución.

68 fallecidos

El último balance ofrecido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es de 68 fallecidos y 68 heridos atendidos: 53 en código amarillo y 15 en código rojo, en estado grave, según las declaraciones recogidas por Servimedia desde el Puesto de Mando Avanzado de Urda.

Sánchez decretó tres días de luto —del 29 al 31 de octubre— y afirmó que «España está de luto» y «abraza a sus víctimas». También advirtió de que se llegará «hasta el final»: «Si ha habido negligencias se sabrá, y si ha habido fallos se responderá con total contundencia». Su prioridad, dijo, son las víctimas y sus familias: «Ahora hay que encontrar al mayor número de personas vivas y atender, desde el punto de vista material y psicológico, a los heridos y a los familiares».

El presidente situó la investigación de las causas en manos de la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios y de la Justicia, y recordó que es la segunda tragedia en la alta velocidad este año, tras la de Adamuz. «Lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año», afirmó, antes de comprometerse a reforzar la seguridad si hace falta para «reconstruir la confianza» en el sistema.

El Pleno, aplazado

La suspensión del Pleno deja sin debate, por ahora, las mociones que los grupos municipales habían registrado para la sesión. La de IU-MM-VQ reclamaba un Metro sin transbordos y un carril bus en la A-3; la segunda, presentada por el PSOE, que el Ministerio de Transportes estudie conectar Rivas a la red de Cercanías a través de la futura estación de Mejorada del Campo. Ni PP, ni Vox han hecho llegar las suyas a este medio. Todas quedan pendientes de una nueva convocatoria.