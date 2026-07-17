Rivas destina 5,9 millones a vivienda, Metro y parques

La inversión incluye vivienda pública, sombreado y el inicio del cubrimiento del Metro

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha aprobado una modificación presupuestaria de 5,9 millones de euros para financiar nuevas inversiones en la ciudad. El acuerdo, aprobado este jueves en el Pleno municipal, permitirá destinar fondos a vivienda pública, mejoras en colegios, parques infantiles, movilidad sostenible y el inicio de las obras del cubrimiento de la línea 9B de Metro, además de afrontar nuevos gastos derivados del incremento de la tasa regional de bomberos.

La principal partida será para políticas de vivienda, que recibirán un millón de euros. De esa cantidad, 500.000 euros se dedicarán a la rehabilitación del parque público de viviendas gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), mientras que otros 500.000 euros servirán para crear una bolsa de viviendas de alquiler social vinculada al Pacto Regional por la Cañada Real y destinada a facilitar los procesos de realojo previstos en ese acuerdo.

El cubrimiento del Metro comienza con una primera inversión

Otra de las actuaciones destacadas será el inicio del proyecto de cubrimiento del Metro. El Ayuntamiento reserva 500.000 euros para las primeras obras en el tramo comprendido entre el Parque Lineal y el polideportivo Cerro del Telégrafo.

El objetivo del proyecto es conectar ambos lados de la línea 9B mediante un corredor verde de aproximadamente 2,5 kilómetros, eliminando la barrera que actualmente separa distintas zonas de la ciudad. Además, se incorporarán 200.000 euros para ampliar y mejorar el servicio municipal de BicinRivas, reforzando las alternativas de movilidad sostenible.

Más sombra en parques y mejoras en barrios

La modificación presupuestaria también contempla actuaciones en espacios públicos. Entre ellas figura la instalación de elementos de sombreado y toldos en los parques infantiles de Aurelio Álvarez y Barrio Oeste, con una inversión de 300.000 euros, una actuación surgida de los Presupuestos Participativos.

A ello se suman 60.000 euros para mejorar la iluminación de pasos de peatones, 90.000 euros para cubrir el exterior del centro de día Concepción Arenal, cerca de 82.000 euros para renovar mobiliario urbano y otras partidas destinadas a mejorar la accesibilidad en la Casa de Asociaciones del Barrio Oeste y la señalización del nuevo acceso a la M-50.

Colegios, Rivamadrid y la tasa regional de incendios

El plan de inversiones reserva 800.000 euros para los equipamientos públicos, de los que 500.000 euros se emplearán en obras de mejora en los colegios públicos de cara al curso 2027 y 300.000 euros en actuaciones de conservación de edificios municipales, educativos y culturales. Además, la empresa municipal Rivamadrid recibirá 525.000 euros para renovar vehículos, maquinaria y otros medios materiales.

Junto a estas inversiones, el Ayuntamiento deberá incorporar 526.515,73 euros para asumir el incremento de la tasa por el servicio de prevención y extinción de incendios aplicada por la Comunidad de Madrid. Sobre esta cuestión, el concejal de Hacienda, José Luis Alfaro, afirmó: «Podemos decir que Ayuso le sube los impuestos al conjunto de la ciudadanía de Rivas».