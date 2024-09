Rivas inaugura su Abono Sinfónico

El Ayuntamiento lanza 500 abonos por 42 €. Conoce los cuatro conciertos que se incluyen.

La Orquesta Sinfónica de Rivas, la Orquesta Alma Mahler, tendrá programación estable en el Auditorio Pilar Bardem. 70 intérpretes profesiones actuarán junto a artistas invitados.

La primera temporada sinfónica de Rivas, de septiembre a enero, se compone de cuatro conciertos. Las entradas para cada concierto cuestan 14 euros, con los descuentos que puedan corresponder. Además, la Concejalía de Cultura y Fiestas ha lanzado un Abono Sinfónico para disfrutar las cuatro actuaciones por el precio de 10,50 € cada una. Los abonos, con un precio total de 42 €, ya están a la venta online.

Para estos conciertos, la grada del auditorio se ocupará completamente, hasta las 1.007 butacas. 500 de ellas se destinan al abono sinfónico. A este primer ciclo sonoro de 2024 con abono, la orquesta Alma Mahler le ha puesto el título de ‘Contracorriente’, “un viaje artístico en una dirección diferente a la que se impone en un mundo cada vez más individualista y acelerado. Este leit motiv quiere simbolizar el poder de la música orquestal como motor de cambio, ejemplo de esfuerzo, trabajo en equipo, consenso y solidaridad”, explican desde la formación artística.

Las entradas para personas con movilidad reducida pueden adquirise en taquilla o escribiendo un correo a cultura@rivasciudad.es.

Programación

Viernes 27 septiembre

Dvorak: ‘Sinfonía del Nuevo Mundo’. A la venta desde el 12 de septiembre.

Artista invitado: Javier Laso, pianista.

Y con dos piezas más: Rossini, ‘Obertura’, de ‘El barbero de Sevilla’ + Clara Schumann: ‘Concierto para piano y orquesta en la menor’.

Sábado 26 octubre

‘Aires de zarzuela’. A la venta desde el 12 de septiembre.

Romanzas, dúos, intermedios y preludios del género ibérico, de la mano de tres cantantes de primer nivel.

Ruth Terán, soprano.

Enrique Ferrer, tenor.

José Julián Frontal, barítono.

Domingo 24 noviembre

‘Jonh Williams en concierto’. A la venta desde el 12 de septiembre.

Música de películas de uno de los mejores compositores de bandas sonoras de todos los tiempos.

‘El violinista en el tejado’, ‘Tiburón’, ‘Memorias de una geisha’, ‘La lista de Schindler’, ‘Hymn to the fallen’, ‘Star Wars: the force awakens’, ‘Harry Potter: adventures on earth’, ‘ET’, ‘Superman’, ‘Parque Jurásico’ y ’Hook: captain Marvel’.

Miércoles 1 de enero

Concierto de Año Nuevo. A la venta desde el 12 de septiembre.

Dos suites de ‘Carmen’, de G. Bizet, y los valses y polcas de la familia Strauss.