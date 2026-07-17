Rivas estrena un nuevo punto de encuentro literario: nace el Club de Lectores de Covibar

La cooperativa une fuerzas con el escritor José Guadalajara y la asociación Escritores de Rivas para dinamizar esta propuesta

Leer es, casi siempre, un acto íntimo y silencioso. Sin embargo, las mejores historias no terminan cuando cerramos la última página; se completan cuando las compartimos, las debatimos y descubrimos cómo una misma frase puede despertar emociones tan distintas en otra persona. Con esta filosofía de comunidad y amor por las letras, nace una nueva iniciativa cultural en Rivas-Vaciamadrid: el Club de Lectores Covibar.

Este proyecto surge de la alianza entre la Cooperativa Covibar y Escritores en Rivas, uniendo fuerzas para dinamizar la vida cultural del barrio y ofrecer un espacio de diálogo a todos los apasionados de los libros.

Un espacio para compartir la pasión por los libros

Si buscas salir de la rutina de la lectura solitaria, abrirte a nuevos géneros literarios o debatir sobre diferentes puntos de vista en un ambiente cercano, este club es tu sitio. No importa si devoras una novela a la semana o si estás buscando el impulso definitivo para recuperar tu hábito de lectura; aquí todas las voces y niveles son bienvenidos.

Para garantizar que el proyecto tenga una base sólida y enriquecedora, las sesiones estarán coordinadas por el escritor y filólogo José Guadalajara. Su experiencia y sensibilidad literaria guiarán las tertulias, asegurando dinámicas amenas donde desgranar los secretos de cada obra mensual.

¿Cómo funcionará el club y cuándo son las reuniones?

La dinámica del Club de Lectores Covibar es muy sencilla y está diseñada para adaptarse al ritmo del día a día de los vecinos:

Lectura mensual: Cada mes se seleccionará un libro que los integrantes leerán de forma individual. Tertulia abierta: Una vez al mes, el grupo se reunirá para compartir impresiones, debatir sobre los personajes, el estilo del autor y todo lo que haya sugerido la lectura. Citas periódicas: Los encuentros se celebrarán el segundo miércoles de cada mes a las 19:00 horas. Punto de encuentro: El lugar elegido para las citas es el Centro Social de Covibar, un espacio de referencia y fácil acceso para todo el vecindario.

La gran cita inaugural y primera reunión oficial del club tendrá lugar el próximo 14 de octubre. Será la toma de contacto perfecta para conocer al coordinador, establecer las primeras pautas y, sobre todo, poner cara a los que serán tus compañeros de viaje literario durante los próximos meses.

Cómo inscribirse y formar parte de la iniciativa

El club quiere medir el pulso cultural de la zona y descubrir a la comunidad lectora que se esconde en el municipio. Participar es completamente gratuito, pero es necesario registrarse previamente para organizar el aforo y la dinámica de las sesiones.

Si quieres sumarte a esta nueva aventura literaria y compartir tu perspectiva con otros vecinos de Rivas, solo tienes que enviar un correo electrónico a cultura@covibar.es manifestando tu interés en participar.